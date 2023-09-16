Алматы будет праздновать День города 17 сентября: куда сходить

Каждое третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения – День города. В этом году торжественные празднования состоятся 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики. Помимо этого в этот день будут проходить праздничные мероприятия – концерты, выставки, флешбомы, фестивали, награждение почетных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с 12:00 до 20:00 одновременно в восьми районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!». Согласно общей концепции празднования, программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.

С 10:00 до 21:00 в Парке Первого Президента состоится Apple Fest, который станет гигантским Алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами до 127 тонн. Также на площади Абая в 10:00 будет торжественное мероприятие – вручение нагрудных знаков «Почетный гражданин города Алматы».

В 15:00 на площади Астана состоится музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». Помимо этого, в 20:00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары».

Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдет также во всех районах Алматы:

- в Жетысуском районе, 17 сентября в 12:00 в парке «Гульдер» по улице Серикова, 2а, пройдет праздничный концерт в честь празднования Дня города.

- в Ауэзовском районе, 17 сентября в 17:00 в парке отдыха Family park (вход с проспекта Абая) пройдет концертное мероприятие с участием кукольного театра и эстрадных звезд на тему: «Туған күніңмен, Алматым!».

- в Турксибском районе, 16-17 сентября с 17:00 до 20:00 перед площадью Дома школьников №6, по проспекту Сейфуллина, 13/1, состоится праздничное мероприятие «С днем рождения, Алматы». Для гостей вечера выступят артисты казахстанской эстрады, акробаты, танцоры и фокусники, а также кукольный театр для малышей и популярная этно-рок-группа «Улытау».

- в Алмалинском районе, праздничное мероприятие «Туған күніңмен, Алматы!» состоится 16 сентября с 10:00 до 18:00 на территории ТРЦ «Мега парк», проспект Сейфуллина, 483.

- в Наурызбайском районе, праздничный концерт «Алматы – болашақ қаласы» c участием эстрадных звезд и талантливых детей района пройдет 16 сентября в 11:00 и 17 сентября в 19:00 перед зданием районного акимата, по адресу микрорайон Шугыла, 347.

- в Бостандыксом районе, 16 сентября с 16:00 до 19:00 в амфитеатре ТРЦ Mega, улица Розыбакиева, 247а, состоится праздничный концерт с участием молодых исполнителей.

- в Алатауском районе, 16 сентября в честь Дня города на территории ТТИ «Алатау» (микрорайон Нуркент, 6) в 18:00 пройдет праздничный вечер традиционной музыки «Асыл мұра», а в 20:00 с праздничным концертом на сцене выступит отечественная группа «Дос-Мұқасан».

Ранее сообщалось, что в Алматы со 2 по 30 сентября в честь Дня города пройдет более 100 культурных, спортивных, развлекательных и экологических событий.