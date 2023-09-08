Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ из-за сообщения о «бомбе»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полицию Алматы поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что информация о заминировании поступила сегодня, в 09:47. К объекту прибыли экстренные и оперативные службы города.

«В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в первую очередь осуществлена эвакуация работников торгового дома и посетителей. Подключены саперные подразделения. Комиссионный осмотр здания завершен в 11:30. Взрывного устройства не обнаружено», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.

Личность анонима устанавливается для привлечения его к ответственности.