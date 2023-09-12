Альпинист в Новой Зеландии упал с 600-метровой высоты, но получил легкие ушибы
По данным местной полиции, «чудесному» спасению способствовало то, что весной (в Южном полушарии сейчас наступило именно это время года) снег на склонах горы подтаял и смягчил падение, но все равно альпинисту чрезвычайно повезло остаться в живых.
Этот альпинист поднялся на вершину горы Таранаки, представляющей собой потухший вулкан, в составе группы в субботу 9 сентября около полудня по местному времени. Он поскользнулся, покатился вниз и вскоре исчез из виду.
Один из товарищей по группе, заметивший падение, начал спускаться вниз, чтобы попытаться помочь упавшему.
В тот же день восхождение на гору совершал один из местных горных спасателей, который также присоединился к поискам.
По данным Совета по безопасности горного туризма Новой Зеландии, гора Таранаки считается одной из самых опасных в стране.
В 2021 году с той же вершины упали двое альпинистов, которые, к сожалению, погибли.
Таранаки — это потухший вулкан, расположенный особняком на западном побережье Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.
«Его обособленность от других гор, близость к побережью и географическое расположение обуславливают самые быстро меняющиеся и суровые погодные условия в Новой Зеландии, — сообщают власти Новой Зеландии. — Погода вкупе со сложным ландшафтом создают уникальные условия, в которых малейшая ошибка может привести к трагедии».
Но бывают и счастливые исключения, и нынешний случай — не первый.
В 2011 году Адам Поттер упал в Шотландии с 300-метровой высоты, перелетел через три пика поменьше, и когда приземлился, смог самостоятельно подняться на ноги.
Повезло и альпинисту, упавшему с канадской горы Лефрой. Он пролетел по склону около 400 метров и тоже остался жив.