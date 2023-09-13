Акимом Павлодара назначен Хасар Хабылбеков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На этой должности он сменил Ержана Иманзаипова, уволенного из-за ненадлежащей работы на посту градоначальника, передает МИА «Казинформ».

Ранее Хасар Хабылбеков занимал должность первого заместителя акима города.

37-летний Хасар Хабылбеков имеет два высших образования. В 2006 году он окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Бакалавр юриспруденции». В 2014 году - Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности «Транспортное строительство». Получил степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начинал в негосударственных структурах.

С 2012 по 2016 годы занимал различные должности в областных управлениях: от главного специалиста управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог до руководителя производственного отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области.

Занимал должность главного инспектора аппарата акима области, трудился в должности заместителя акима Щербактинского района, затем - заместителя акима Экибастуза, Павлодара, района Теренколь. В 2021 году назначен руководителем аппарата акима Аксу.

С июня по август 2021 года занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области.

С августа 2021 года трудился заместителем акима Павлодара. С 2022 года до настоящего времени был первым заместителем акима Павлодарской области.