95 человек задержаны за попытку нарушения госграницы в ЗКО
По словам Арсентия Дунаева, одной из угроз национальной безопасности являются неконтролируемые миграционные процессы.
Для возникновения этих процессов имеется ряд таких причин как:
- поиск возможности улучшения жизни;
- наличие ограничений на въезд или выезд;
- избегание от административной или уголовной ответственности;
- незаконная трудовая миграция.
«Ввиду своего географического расположения, наша страна столкнулась с тем, что невольно стала транзитным рубежом для незаконных мигрантов, следующих через нас в Россию или в Европу. Эти люди в законном порядке заезжают к нам и уже незаконным способом пытаются проникнуть в Россию. Именно данная категория нарушителей сейчас активна в нашем регионе. Как показала практика, все подготовительные мероприятия к этим противоправным действиям начинаются за пределами нашей страны. За определённую сумму денег организаторы обещают оказать содействие в незаконном пересечении границы. Но скажу сразу, эти все обещания остались просто словами. Либо мы, либо пограничная служба РФ задерживает всех нарушителей», - отметил спикер.
Также, благодаря активным действиям КНБ и спецслужбам иностранных государств эти организаторы задерживаются и привлекаются к ответственности за пределами Казахстана.
«Тем не менее, с начала этого года, военнослужащие ДПС по ЗКО совместно с КНБ выявили и задержали около 95 лиц за попытку нарушения границы. Это были граждане Индии, Исламской Республики Афганистан, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Федеративной Республики Сомали», - сообщил Арсентий Дунаев.
Все лица, допустившие правонарушения в пограничном пространстве, привлечены в установленном порядке к административной ответственности, а именно:
- согласно ст. 510 КоАП нарушение пограничного режима влечет штраф от 5 до 75 МРП.
- согласно ст. 514 КоАП нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан влечет штраф от 10 до 50 МРП, а для иностранцев еще и административное выдворение или арест до 10 суток.
Все вышесказанное относится к нарушению режима госграницы, как говорится, предпосылки к незаконному пересечению госграницы РК, отмечает спикер. И уже само незаконное ее пересечение привлекается к ответственности статьями из УК РК, а именно ст. 392 и ст. 394.
Согласно ст. 392. УК РК, за умышленное незаконное пересечение госграницы РК предусмотрен штраф в размере до 1000 МРП либо лишение свободы на срок до 1 года, а иностранным гражданам - выдворение за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет.
«Однако, были случаи, когда сами жители приграничных поселков оказывали содействие нарушителям. Совместными усилиями КНБ и МВД всех задержали в короткий промежуток времени и привлекли к уголовной ответственности. Также, под уголовную ответственность попадают все лица, которые оказывают какое-либо содействие (предоставление транспортных средств либо поддельных документов, жилого или иного помещения, а также оказания иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан). В основном в круг подозреваемых подпадают люди, которые осуществили доставку нарушителей в пограничное пространство (таксисты). Да, безусловно, бывает и такое, что водитель такси не подозревает о том, что он везёт потенциальных нарушителей. В данном случае всем необходимо отметить, что невозможно избежать ответственности за нарушение закона только потому, что не знаете о нём или о его содержании», - подчеркнул спикер.
Согласно ст. 394 УК РК, организация незаконной миграции наказывается штрафом в размере до 5000 МРП, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Всего было задержано и привлечено к ответственности 4 граждан, которые оказывали содействие нарушителям.
По словам Арсентия Дунаева, в международной практике определенную и зачастую ключевую роль в обеспечении защиты госграницы играют местные жители.
«В Законе «О Государственной границе Республики Казахстан» прописано, что «в пределах пограничного пространства граждане участвуют на добровольной основе в защите госграницы в составе добровольных дружин». Хотелось бы, чтобы данная форма сотрудничества между Пограничной службой и населением приграничья стала активно применяться в охране нашей госграницы. Что будет свидетельствовать о неравнодушии граждан к безопасности нашей страны и станет проявлением высокой гражданской ответственности и незыблемой любви к Родине. Ведь защита Государственной границы является общенародным делом и каждый гражданин Казахстана должен придерживаться девизов: «Границу Республики Казахстан охраняет весь народ!» и «Охраняя границы нашего Государства, мы оберегаем покой наших детей!», - сказал Арсентий Дунаев.
В свою очередь, со стороны департамента Пограничной службы принимаются активные меры к тому, чтобы система поощрения граждан, оказавших существенную помощь в охране госграницы, реализовалась в кротчайшие сроки.
Департамент ПС КНБ РК по ЗКО призывает всех жителей и гостей области проявлять высокую бдительность и ответственность в сфере пограничной безопасности.
Также у казахстанцев есть возможность вступить в ряды ПС КНБ РК. На сегодняшний день департаментом ПС по ЗКО ведется набор кандидатов на воинскую службу по контракту.