76 человек погибли, 95 получили травмы на праздновании Национального дня во Вьетнаме

ХАНОЙ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - За четыре дня празднования Национального дня Вьетнама в стране произошло 125 ДТП, в результате которых погибли 76 человек, еще 95 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Об этом в понедельник сообщила дорожная полиция. По ее данным, ДТП в основном произошли на автомобильных и железных дорогах, причем две железнодорожные аварии привели к гибели троих человек.

По сравнению с прошлым годом, когда праздник также длился четыре дня с 1 по 4 сентября, произошло на 46 ДТП больше, и погибло на 28 человек больше.

Согласно официальным данным, в минувшем году во Вьетнаме произошло более 11400 аварий, в результате которых погибли 6384 человека и пострадали более 7800.