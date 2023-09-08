70% убойных пунктов охвачены камерами видеонаблюдения в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 70% убойных пунктов охвачены камерами видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы департамента полиции ЗКО Армана Оразалиева, до конца года во всех убойных пунктах будут установлены камеры видеонаблюдения. По его словам, это необходимо, в первую очередь, предпринимателям, которые занимаются этим делом. Если они за свой счет установят камеры видеонаблюдения, все нарушения будут оперативно выявляться.

Как отметил Арман Оразалиев, в регионе актуален вопрос кражи скота. Уже зафиксировано 94 фактА кражи скота, 47 из них не раскрыты. 12 преступлений относятся к категории тяжких преступлений.

«Областные и городские батальоны проверяют машины, занимающиеся перевозкой скота. В результате буквально вчера поместили в изолятор водителя, которые перевозил украденный скот. Сам он ранее стоял на учете. После того, как дороги взяли под контроль с помощью камер видеонаблюдения, воры начали придумывать другие лазейки. Например, в районах Сырым и Жанакала оружием, зарегистрированным на себя, они убивали в степи скот», - рассказал он.

По его словам, при поддержке акима области вышеперечисленные батальоны до конца года будут обеспечены 90 автомашинами.

Глава департамента полиции ЗКО также сообщил о запуске комплекса «Кибер-шериф» в Уральске. В городе будут установлены устройства для измерения скорости. В городе Аксае до конца октября установят камеры видеонаблюдения и устройства для измерения скорости. Также в Аксае заработает центр оперативного управления.

«Немаловажным является и чипирование скота. При сканировании можно узнать, кому принадлежит скот. Мы внедряем передовые и новейшие способы для выявления фактов кражи скота. Один волонтер предложил использовать дроны. Он хочет обучить полицейских управлять дронами. Их можно использовать как днем, так и ночью. Мы рассмотрим данное предложение», - добавил Арман Оразалиев.