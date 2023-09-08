70% убойных пунктов охвачены камерами видеонаблюдения в ЗКО
По словам главы департамента полиции ЗКО Армана Оразалиева, до конца года во всех убойных пунктах будут установлены камеры видеонаблюдения. По его словам, это необходимо, в первую очередь, предпринимателям, которые занимаются этим делом. Если они за свой счет установят камеры видеонаблюдения, все нарушения будут оперативно выявляться.
Как отметил Арман Оразалиев, в регионе актуален вопрос кражи скота. Уже зафиксировано 94 фактА кражи скота, 47 из них не раскрыты. 12 преступлений относятся к категории тяжких преступлений.
«Областные и городские батальоны проверяют машины, занимающиеся перевозкой скота. В результате буквально вчера поместили в изолятор водителя, которые перевозил украденный скот. Сам он ранее стоял на учете. После того, как дороги взяли под контроль с помощью камер видеонаблюдения, воры начали придумывать другие лазейки. Например, в районах Сырым и Жанакала оружием, зарегистрированным на себя, они убивали в степи скот», - рассказал он.
По его словам, при поддержке акима области вышеперечисленные батальоны до конца года будут обеспечены 90 автомашинами.
Глава департамента полиции ЗКО также сообщил о запуске комплекса «Кибер-шериф» в Уральске. В городе будут установлены устройства для измерения скорости. В городе Аксае до конца октября установят камеры видеонаблюдения и устройства для измерения скорости. Также в Аксае заработает центр оперативного управления.
«Немаловажным является и чипирование скота. При сканировании можно узнать, кому принадлежит скот. Мы внедряем передовые и новейшие способы для выявления фактов кражи скота. Один волонтер предложил использовать дроны. Он хочет обучить полицейских управлять дронами. Их можно использовать как днем, так и ночью. Мы рассмотрим данное предложение», - добавил Арман Оразалиев.