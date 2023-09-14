5G от Tele2/Altel в 13 городах Казахстана

Охват территории Казахстана технологией нового поколения связи активно растет, к городам, где появились первые базовые станции 5G, добавился Жезказган. Оператор Tele2/Altel, входящий в группу компаний «Казахтелеком», продолжает ускоренными темпами наращивать зоны покрытия: за неделю в стране добавилось 34 станции, передает МИА «Казинформ».

Напомним, что 5G — самая эффективная технология передачи данных, которая позволит «переваривать» значительно больший объем трафика, чем это возможно сейчас. Сети нового поколения обеспечат в тысячу раз больше объема данных на область, в сотни раз увеличат скорость и количество подключенных устройств. За последнее время введены в эксплуатацию около трехсот станций с 5G. При этом география покрытия распространяется не только на Астану и Алматы, уже сейчас технологию можно протестировать в Туркестане, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Костанае, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске и Жезказгане.

Строительство сетей 5G от Tele2/Altel учитывает все возможные сценарии развития, осуществляется именно там, где технология востребована и оптимизирует нагрузку на действующие станции. Кроме активного разворачивания зон покрытия, компания предлагает своим абонентам в числе первых попробовать преимущества 5G и на выгодных условиях приобрести смартфоны с поддержкой технологии по специальной цене. 15 сентября в салонах связи Tele2/Altel по всему Казахстану будут действовать самые выгодные цены на девайсы, подробности здесь.