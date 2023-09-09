2,5 тонны цист рачка «Артемия салина» изъяли у жителя Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области в ходе проведения ОПМ «Браконьер» изъято 515 кг незаконно выловленной рыбы и 2,5 тонны цист «Артемия салина», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Павлодаре задержана автомашина Mitsubishi Montero Sport под управлением 35-летного местного жителя. При осмотре салона авто оперативниками обнаружено 23 мешка с рыбой (карась, сазан), общей массой 515 кг. Разрешающих документов у водителя на рыбу не имелось. Как установлено, рыба незаконно выловлена в одном из озер Павлодарской области. «3 сентября в ходе рейдовых мероприятий полицейскими задержан житель Павлодара, у которого в «Газели» обнаружено 53 мешка цист «Артемия салина» общим весом более 2,5 тонн. По фактам начато досудебное расследование по статье 335 УК Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлен ущерб, нанесенный государству«, – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.