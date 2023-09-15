16 сентября во всем мире пройдет акция «World Clean Up Day»

В этом году акция «World Clean Up Day» запланирована на 16-ое сентября. Акция будет проведена во всех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Это день, когда общество объединяется в усилиях по очистке природных мест и общественных территорий от мусора. Это не только способ сделать окружающую среду более чистой, но и подчеркнуть важность заботы о природе и экологической ответственности. Казахстан не остается в стороне от этой мировой инициативы и каждый год активно принимает участие в акции.