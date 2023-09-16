16 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948) родилсячлен Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель математики (1974); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог (1993).

Трудовая деятельность: токарь (1966); заместитель председателя профкома КазПИ, инструктор, комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1974-1980); заведующий отделом Калининского райисполкома, заведующий отделом райкома, заместитель заведующего отделом Алма-Атинского горкома партии (1980-1988); инструктор, политорганизатор ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); референт, старший референт отдела по связям с религиозными организациями, консультант отдела политического анализа Аппарата Президента и Кабинета Министров, государственный инспектор главной контрольной инспекции при Президенте Республики Казахстан (1991-1993); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1993-1995); государственный инспектор организационно-контрольного отдела аппарата администрации Президента Республики Казахстан (1995-1997); заместитель акима Кокшетауской области (03.1997-05.1997); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-2003); аким Восточно-Казахстанской области (2003-2004); советник Президента Республики Казахстан (2004-2005); вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (03.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (с 2005 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), орденом Содружества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2015); пятью медалями; грамотой Верховного совета Казахской ССР.

назад (1949) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Уральской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1972); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1989).

Трудовая деятельность: монтер Казталовского районного узла связи (1966); главный инженер, начальник ПМК треста «Уральсксельстрой» (1972-1977); главный инженер «Облмежколхозстроя» Уральской области (1977-1978); главный инженер треста «Уральскколхозстрой» (1977-1981); заместитель председателя Уральского горисполкома (1981-1983); председатель промышленного райисполкома г. Уральск (1983-1987); первый секретарь Ленинского райкома Компартии Казахстана г. Уральск (1987-1988); второй секретарь Уральского горкома Компартии Казахстана (1988-1989); председатель Уральского городского Совета народных депутатов (1989-1992); глава Уральской городской администрации (1992-1993); глава Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1995); аким Западно-Казахстанской области (1995-2000); первый вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2003); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан - представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан (2003-2004), представитель Правительства в Сенате Парламента Республики Казахстан (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва; заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2020).

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2009), «Барыс» 2-й ст. (2015), Святого князя Даниила Московского 2-й ст.; тремя медалями.

назад (1973) родился- олимпийский чемпион, профессиональный велогонщик, заслуженный мастер спорта РК по велоспорту, победитель Олимпиады-2012 в Лондоне.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил факультет физической культуры Северо-Казахстанского государственного университета, преподаватель физической культуры.

Трудовая деятельность: с 1996 года - член национальной сборной РК по велоспорту; с 1998 года - член велокоманды Casino-AG2R; с 2000 года - член велокоманды Team Deutsche Telecom (с 2002 года - Team Telecom, с 2004 года - T-Mobile Team); с 2005 года выступал за испанский клуб «Либерти Сегурос»; с 2006 года выступал за велоклуб «Astana» РК.

Чемпион Азиатских игр в командной гонке на шоссе (1994); серебряный призер Олимпийских игр в групповой гонке (2000); победитель многодневной велогонки «Париж - Ницца» (2002-2003), этапов «Тур де Франс» (2002-2003), этапа Кубка мира «Amstel Gold Race» (2003), «Тур Швейцарии» (2003), престижной однодневной велогонки «Льеж - Бостон - Льеж» (2005, 2010); бронзовый призер чемпионата мира в индивидуальной гонке (2004, 2006).

Многократный победитель национального чемпионата РК. Серебряный призер чемпионата Азии в индивидуальных и групповых гонках (2009); победитель в генеральном зачете велогонки Vuelta a Espana (2006); победитель однодневной гонки в командном составе «Льеж-Бастонь-Льеж» (2010); победитель гонки «Тур дель Третино» (2010); победитель 13-го этапа «Тур де Франс» (2010). Награжден орденами «Парасат» (2000), «Барыс» II степени (2006).

назад (1977) родилсязаместитель Председателя Правления по стратегии и бизнес-развитию АО «НК «QazaqGaz».

Родился в поселке Шантобе Целиноградской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (1999), Московский транспортный институт (2001). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела экспертизы и аудита в РГП «Государственный научно-практический центр «КазСертико» (1999-2000); стажер Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ) в рамках работы над диссертационным исследованием (2000-2002); менеджер управления маркетинга и коммерции АО «КазТрансГаз» (2002-2003); менеджер, главный менеджер, заместитель директора департамента транспортировки газа и маркетинга АО «Интергаз Центральная Азия» (2003-2006); директор департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО «КазТрансГаз» (2006-2008); управляющий директор по корпоративному развитию Член Правления АО «КазТрансГаз» (2008-2014); заместитель Генерального директора по корпоративному развитию Член Правления АО «КазТрансГаз» (2012-2014); генеральный директор - Председатель Правления ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (2014-2020); член Правления, Заместитель Председателя Правления по стратегии и бизнес развитию АО «НК «QazaqGaz» (с 2022); Председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» (с 2022 ).

назад (1982) родился- председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Родился в городе Павлодаре.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Финансовую академию.

Трудовая деятельность: мастер автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2004-2005); работа на различных должностях в Павлодарском филиале РГП «Казахавтодор» (2005-2011); начальник Отдела госзакупок, директор Акмолинского областного филиала РГП «Казахавтодор» (2011-2014); руководящие должности в АО НК «КазАвтоЖол», г. Астана (2014-2019); и.о. директора, Директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», г. Кокшетау (2019); и.о. заместителя, Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2019-2021); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2021); председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2021-2023).