15 кг марихуаны обнаружили в авто полицейские области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 15 кг марихуаны обнаружили в салоне автомобиля полицейские области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Во исполнение комплексного плана на 2023-2025 годы в рамках ОПМ «Қарасора-2023» при реализации оперативной информации на трассе Жезказган-Кызылорда остановлен автомобиль Kia Cerato под управлением 46-летнего водителя.

Также в салоне находились двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года.

Во время досмотра салона транспорта изъята клетчатая сумка, принадлежащая 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются марихуаной весом около 15 кг.

Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено мясо, предположительно сайги, принадлежащее 41-летнему пассажиру.

По факту назначены соответствующие экспертизы.

Ведется досудебное расследование по ст. 297 и ст. 339 УК РК.