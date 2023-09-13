115 млн тенге похитил из бюджета экс-руководитель коммунальной службы горакимата Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Бывший руководитель коммунальной службы акимата города Тараза осужден за хищение бюджетных средств. Наказание получил и способствовавший ему в этом предприниматель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«​Проверкой прокуратуры выявлен факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т., а также руководителем ТОО «KazinCapital» Ш. при проведении работ по установке контейнерных площадок на сумму 24 млн тенге», - сообщили в прокуратуре города Тараза.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 189 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества преступной группой и в особо крупном размере». ​Расследование было поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области.

​«В ходе расследования выявились и другие серьезные обстоятельства, - отметили в надзорном ведомстве. - Дополнительно выявлено хищение бюджетных средств еще и при проведении освещения улиц и установке видеокамер на сумму 91 млн тенге. Общий ущерб государству составил 115 млн тенге».

​Приговором Таразского городского суда №2 руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т. и предприниматель Ш. признаны виновными по ст.189 ч 4 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорены к восьми годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре города Тараза.