В каждой десятой семье мужчина ощущает послеродовую депрессию - специалисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ее тренингах не бывает сухих лекций. Путем ролевых игр специалисты осваивают не только материал по уходу за ребёнком, но и учатся тому, как общаться с мамами и привить им навыки материнства. Родить ребёнка не значит стать мамой. Быть родителями не просто. Зачастую требуется помощь не только родных, но и медицинских работников. Знакомьтесь, герой этого материала - Зауре Оспанова врач-педиатр, кандидат медицинских наук. Обучающие тренинги Зауре Муратовны полезны как для родителей, так и для медицинских работников, передает МИА «Казинформ».

- Что значит быть настоящим родителем?

- Настоящей матерью или отцом становятся со временем, когда начинают понимать, чувствовать, развивать своего малыша. Если в общении мамы и ребёнка присутствуют эти факторы, между ними зарождаются чувства. Он знает, что нужен своей семье, что мама радуется и гордится его пусть маленьким, но победам.

- Какая роль в семейном благополучии отводится медицинским сотрудникам?

- В этом нелёгком деле маме должны помогать медицинские работники. Мои тренинги направлены на то, чтобы научить специалистов правильному общению с мамочками. Так, чтобы они могли сделать из неопытной девушки, только приехавшей из роддома, настоящую мать. На плечах медиков ответственность за здоровье и жизнь ребёнка. А это значит, что они за время визита должны обследовать дом, в том числе и кроватку малыша на предмет безопасности. А также рассказать маме всё, что поможет ей вырастить ребёнка здоровым и умным. Врач и медсестра должны быть друзьями каждой мамочке, а не безликими «сухарями», которые приходят в дом для галочки.

- Зауре Муратовна, в начале февраля вы принимали участие в обучающей онлайн-встрече под названием «Внедрение эффективных технологий для сопровождения уязвимых семей с детьми и подростками. Поддержка и сопровождение семей с детьми, живущими с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями». Какие результаты Вы ожидаете по итогам тренинга?

- Мы надеемся, что по итогам каскадных курсов родители смогут проводить самодиагностику эмоционального выгорания и узнают о способах его профилактики; применять навыки межличностного общения и взаимодействия с детьми, специалистами и сообществом в целом; познакомиться с областями развития ребенка в раннем детстве как основой для дальнейшего развития человека и узнать основные аспекты позитивного воспитания; понимать влияние родителей на детей. Полезна эта онлайн встреча и для медицинских сотрудников.

- На какую тему была ваша программа?

- Я презентовала программу «Благополучие и взаимоотношения родителей». Она включает в себя несколько понятий. Это и перинатальное психическое заболевание, влияние родителей на ребенка, как помочь родителю в его непростом психическом состоянии.

- Что такое «перинатальное психическое заболевание»?

- Перинатальное психическое заболевание родителя влияет на развитие ребенка, начиная с внутриутробного периода и в раннем возрасте, вызывая гормональные изменения и токсический стресс. Последствия этого влияния ребенок ощущает не только в момент заболевания родителя, но и когда повзрослеет, т.е.на протяжении всей его жизни. К примеру, послеродовая «хандра» обычно протекает в легкой форме и носит кратковременный характер. А вот перинатальная депрессия устойчивое и всеохватывающее плохое настроение различной тяжести и продолжительности.

Она поражает примерно 10% женщин во время беременности, 10-15% женщин (и до 10% мужчин) в любой момент после рождения ребенка, или более 30% в течение года после родов. Депрессия может продолжаться во второй и третий год после рождения ребенка.

- Как перинатальное психическое заболевание родителя влияет на ребенка, на семью, на общество?

- Доказано, что беспокойство, стресс и депрессия повышают уровень кортизола в крови матери, и что фильтрующая способность плаценты снижается, позволяя более высоким уровням кортизола проникать к растущему мозгу. Это отрицательно влияет на быстро развивающуюся архитектуру мозга плода. Уменьшается вероятность того, что беременная женщина, которая страдает от тревоги, депрессии или иных психических расстройств, будет вести здоровый образ жизни, необходимый для хорошего исхода беременности, а также прибегать к лечению.

- Как определить наличие заболевания?

- У мужчин психическое заболевание бывает трудно обнаружить, так как оно проявляется по-другому: например, они могут испытывать приступы сильного гнева, не приходить домой, употреблять алкоголь. С депрессией приходится бороться каждому десятому отцу новорожденного ребенка, важно знать, как распознать ее признаки. Распознать признаки депрессии может патронажная сестра, вот только последние два года (ситуация с коронавирусом) эту практику значительно усложняет. По домам медсестры уже не ходят, а в поликлинике понять состоянии семьи не представляется возможным. Но вернемся к практическим советам. По некоторым вопросам можно понять настроение родителей. За последний месяц вас часто беспокоило чувство подавленности, угнетенности или безнадежности? За последний месяц вас часто беспокоило то, что вам неинтересно или не доставляет удовольствия что-то делать? Чувствуете ли вы, что это то, в чем вам необходима помощь, или что вы её хотите получить? Подобные вопросы помогут определить наличие заболевания.

- Что делать родителям, испытывающим трудности в послеродовой период?

- Заметив в своем поведении один из тревожных признаков, родитель может столкнуться с другой проблемой. Страх или стыд обратиться к специалисту. Часто встречает сопротивление. Вот этого делать не нужно. Не стоит пренебрегать профессиональным советом и помощью.

- Какой может быть реакция ребенка на депрессию родителей?

- Реакция ребенка может быть разной. Это зависит от остроты и продолжительности этого состояния, этапа развития, других, связанных с ребенком и семьей факторов. Конфликты между родителями, депрессии родителей снижают способность ребенка адаптироваться и могут привести к дезорганизованной привязанности. У детей могут возникнуть проблемы с психическим здоровьем на более поздних этапах жизни, так как снижается механизм психологической адаптации, и они становятся более уязвимыми к возникновению эмоциональных проблем и им может быть сложно устанавливать взаимоотношения с другими людьми.

- Немаловажную роль во взаимоотношениях играет и врач, который работает с родителями. Какой совет можно дать медсестре, которая только получила диплом?

- Очень важен первый опыт общения с волнующими за своего ребенка, родителями. Как научиться родителя не бояться? Оказывается, мамочке надо смотреть в глаза. Нужно её спрашивать, слушать, хвалить, давать советы и проверять на понимание.

- Что можно сделать для поддержки семьи, где родитель страдает от этого заболевания?

- Этот совет для медицинских работников, психологов и просто неравнодушных людей. Как профессиональный друг этих родителей вы увидите, когда им потребуется дополнительная помощь, которая может быть в самой различной форме – от готовности с сочувствием выслушать их до предоставления им более конкретных советов и поддержки. В любой ситуации вашим приоритетом будет маленький ребенок. Отсутствие действий с вашей стороны может подвергнуть опасности общее здоровье и благополучие этого ребенка. И, наоборот, ваша поддержка матери/отца и их взаимоотношений друг с другом и со своим ребенком вполне вероятно будут способствовать установлению прочной привязанности и благополучия. Ну, а что касается, родителей. Совет один – разговаривать друг с другом. Проблемы не нужно замалчивать, только общаясь, слушая и выслушивая можно прийти к пониманию. Благополучие родителей – основа счастливого детства.

Наталья Аитова

* Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ Казахстане.