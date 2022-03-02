Программа UPSHIFT помогает подросткам с особыми образовательными потребностями самореализоваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наталья Егоровна Поленок - вожатая Лисаковской специальной школы-интерната с особыми образовательными потребностями. Недавно педагог прошла курсы по подготовке тренеров неформального образования и менторов UPSHIFT. Получив сертификат, она приступила к реализации республиканской программы «Развитие навыков подростков и молодежи для социальных инноваций и предпринимательства», передает МИА «Казинформ».

- Наталья Егоровна, расскажите, почему вы выбрали такую профессию и работу?

- Гореть самим, зажечь других, быть впереди! О ком еще можно было так сказать сегодня, как не о вожатом? Ведь именно мы, вожатые-организаторы, кузнецы детских объединений, лидеры, способные вести за собой, пробуждаем интерес к делам добрым. Кто еще, как не вожатый, способен увидеть лучшее в ребенке, дать нужный совет, помочь в трудную минуту или хотя бы выслушать? Это ведь так важно, когда рядом есть человек, который тебя понимает. И, наконец, кого еще так любят дети? С кем так откровенно делятся своими самыми смелыми планами и идеями? Конечно, с нами, с вожатыми! И это не избитые книжные фразы. Это одно из убеждений, которое сформировалось у меня за тридцать два года работы в школе. (15 лет – учителем русского языка и литературы, 17 лет – вожатой.

- В своей работе в первую очередь чем руководствуетесь?

- Не скажу, что труд вожатого легкий. Один какой-нибудь сценарий составить, и то столько умений и фантазии требуется. Нет, в интернете, конечно, есть разработки, пожалуй, на все случаи жизни. Вот только не все, что нравится одним ребятам, может вызвать интерес у других. Так что приходится и ребят изучать, и предложения их выслушивать, оценивать возможности реализации их идей. Сколько игровых программ, конкурсов, проектов, агитбригад, праздников за эти годы было разработано, организовано и проведено! Утвержден определенный стиль общения в детском коллективе. Есть девчонки и мальчишки, о которых можно сказать: «Искру оставляет лишь тот, кто сам ярко горит». Это ядро единомышленников, вокруг которого сплачиваются активисты групп. Кто такой лидер? Какими качествами он должен обладать? Ребята создают словесный портрет, называя его качества: активность, инициативность, общительность, самостоятельность, организованность... А также очень важно умение работать в коллективе, сплотиться в единую команду, поставить перед собою цель и добиваться ее решения, заинтересовать школьников и привлечь их к сотрудничеству. Внушаю своим воспитанникам мысль о том, что важен каждый лидер: «Творите, ищите, фантазируйте, предлагайте необычные идеи – обсудим их сообща, оценим возможность реализации». Ведь детям много не надо – всего лишь чуточку внимания, любви и заботы. И ребенок счастлив, доверяет тебе, ощущает свою значимость в коллективе среди своих сверстников, прислушивается ко мнению взрослых и не боится высказать своего. Когда видишь результат труда, вложенного в детей, понимаешь, что правильно выбрал профессию, которая приносит тебе радость, чувство удовлетворения. Понимаешь, что не только руководишь, но и являешься равноправным членом детской организации и выполняешь роль советника, партнера. И это очень важно во взаимоотношении вожатого и детского коллектива.

- С какой категорией детей Вы работаете?

- Все дети с особыми образовательными потребностями, с нарушением интеллектуального развития. Возраст от 12 до 15 лет.

- Как узнали про программу ЮНИСЕФ UPSHIFT?

- На электронную почту школы пришло информационное письмо, в котором сообщалось, что в Казахстане планируется реализация программы «Развитие навыков подростков и молодежи для социальных инноваций и предпринимательства», которая основана на международно-признанном подходе UPSHIFT (SAMGAU). Директор школы Николай Васильевич Хмыров предложил школьному комитету детского объединения «Alga» принять участие в проекте. В состав лидеров вошли Алёна Алексеева (Президент ДО), Бекзат Кустубаев, Ирина Жевагина, Дарья Мельниченко, Данил Иванов, Ольга Шмунк, Ярослав Николаев, Дарья Якимова, Бексултан Елтаев, Екатерина Зарецкая.

- Как проходило обучение по этой программе?

- Всю последующую деятельность можно разделить на три этапа. Первый - это курсы по подготовке тренеров неформального образования и менторов UPSHIFT на указанной руководителями платформе Samgau Digital. Второй - 7-модульный тренинг по жизненно-важным навыкам. Ежедневно участники тренингов изучали одну тему, выполняя все задания. И третий этап - пятидневный семинар (буткамп) - создание социального проекта. Проведена огромная предварительная работа, на всех занятиях развивали данное направление. Определили, кто является вовлеченной стороной, как проводить исследование. В «дерево проблем» указали 5 причин создания театра. Что необходимо: разнообразие досуга, актеры, зрители, репертуар и материально-техническая база, указали «5 почему» для каждой причины. Совместная деятельность дала результат – проект!

- Какой вы с ребятами придумали проект?

- Цель нашего проекта: создание кукольного театра для развития творческих способностей детей и обеспечение досуга школьников. Проект называется «Кукольный театр «РИФ», если расшифровать «Романтики, искатели, фантазёры». Идея возникла, когда ребята в складе нашли сундук с перчаточными куклами. У нас в школе много кружков, а кукольного театра нет.

– Наталья Егоровна, все ли участники проекта задействованы, как распределена работа среди участников проекта?

– В создании проекта кукольного театра активно участвует 5 воспитанников. Перед нами стоит задача предоставить детям возможность проявить свои творческие способности, научиться актерскому мастерству, управлять куклой за ширмой и правильно говорить, подражая своему кукольному герою, стремиться к тому, чтобы зрителям нравились наши спектакли, приходили к нам с удовольствием. После к деятельности театра подключатся все желающие воспитанники из 6-9 классов.

– Наталья Егоровна, расскажите об этапах реализации проекта.

– Вся работа театра включает в себя 4 этапа: подготовительный - выбор сценария, подбор творческой группы, поиск-изготовление кукол, декораций. Начальный - распределение ролей по желанию, репетиции. Основной - показ представления кукольного театра для младших воспитанников школы-интерната, детских садов и школ города, проведение игровых программ, сотрудничество с кукольным театром городской детской библиотеки. Заключительный - подведение итогов, обсуждение своей работы. Мы планируем бесплатные спектакли по 20-30 минут. Например, две сказки по 10 минут, а между ними игры со зрителями. Будем учиться, а когда мы станем настоящими актерами, может быть будем продавать билеты, недорого, тенге по сто за один билет. Было бы неплохо, на эти деньги можно купить новые куклы.

– Наталья Егоровна, а кто будут ваши зрители?

– Мы считаем, что нашими зрителями могут быть все желающие: и взрослые, и дети. Но сначала воспитанники должны научиться актерскому и сценическому мастерству, нам помогут в этом педагоги дополнительного образования. Начнем сначала показы спектаклей в своей школе. У нас уже есть мечта - показывать сказочные представления воспитанникам детских садов и детям с инвалидностью. Было бы здорово! Кстати, мы готовим ролик о своем театре кукол. Уже провели интервью в нашей школе с младшими учениками.

– Наталья Егоровна, как новые методы и знания помогают выявить проблемы у детей и как помогают развивать жизненно-важные навыки?

- Участие в деятельности театра мотивирует будущих актеров к саморазвитию, помогает наладить отношения с окружающими, дает им возможность быть принятыми, понятыми, востребованными в обществе, помогает обрести новых друзей, вселяет в детях уверенность в себе. Смотрю на детей, а у них «глаза горят». Я верю, что у ребят все получится! И мы, взрослые, поможем, чтобы детская мечта осуществилась.

- Скажите, когда состоится конкурс проектов?

-Конкурс пройдет в конце февраля, и мы очень надеемся на победу в нём.

- Наталья Егоровна, спасибо за интересную беседу. Успехов Вам и вашим воспитанникам.

- Спасибо. Всего доброго!

* Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ Казахстане

Фото предоставлены Н. Поленок.



