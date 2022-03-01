В Казахстане обсудили развитие дружелюбной к детям городской среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с ЮНИСЕФ и казахстанскими урбанистами провели инвентаризацию игровых пространств в Казахстане. Были разработаны рекомендации по пересмотру строительных норм и правил при возведении и проектировании детских инклюзивных площадок и пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Республиканском форуме «Казахстан для каждого ребенка. Развитие инклюзивной игровой среды» вице-министр труда и социальной защиты РК Руслан Сакеев рассказал о реализации совместного проекта по планированию городского пространства и

внедрении международных стандартов в казахстанское законодательство.

«Благодаря ЮНИСЕФ мы внедряем международный опыт и стандарты по защите прав детей для развития инклюзивной среды. Первый этап мы завершили в прошлом году. Сейчас начинаем второй этап реализации проекта по защите прав детей с инвалидностью и особенностями в развитии. В частности, будет создан новый стандарт, ориентированный на удобство для детей, чтобы дать равный доступ к городской среде», - сообщил вице-министр.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен подчеркнул, что типовыми проектами участники форума смогут воспользоваться в своих регионах. Отчет по итогам данной работы с соответствующими приложениями будет передан ключевым государственным органам и институтам в сфере городского планирования.

«Доступ детей к игровым пространствам в раннем возрасте способствует их большей независимости и уверенности в использовании общественных пространств, а также формирует необходимые жизненные навыки. Гарантия неотъемлемого права ребенка на игру – залог здорового и счастливого будущего детей и их родителей», - отметил Артур ван Дизен.

Эксперты отметили, что существующие детские площадки рассчитаны часто только для детей младшего возраста. Интересы подростков зачастую не учитываются. Для решения этой проблемы урбанисты предложили проводить планирование совместно с проживающими на этой территории жителями и их детьми.

Руководитель и соучредитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков рассказал, что во время изучения состояния детских площадок в Алматы и в Нур-Султане столкнулся со скудностью игровой среды, которая не только не дает детям полноценно развиваться, но и из-за автомобилизации городов представляет опасность для их жизни.

«Дружественность городской среды к ребенку - это показатель справедливости городской среды. Считаем важным убирать опасность с дорог, а не детей с улиц, и перемещать приоритет на дружелюбные к детям пространства с пространств для автомобилей», - заявил Адиль Нурмаков.

Недооцененными были названы пространства около казахстанских школ и детских садов, которые могут способствовать свободной детской игре и включению разных детей в образовательную среду. Урбанисты заявили, что территории, примыкающие к учебным учреждениям, нужно открывать для всех проживающих в этом районе жителей.

Участники форума отметили, при возведении детских инклюзивных площадок необходимо учитывать мнение людей, которые там будут регулярно находится, насколько удобно будет добираться до этого места. По их словам, территория, предназначенная для детей с инвалидностью и особенностями в развитии не должна отпугивать, а быть безопасной, удобной и многофункциональной.