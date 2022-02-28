Жанар Абдыкалыкова: Социальная работа - профессия добрых дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальная работа как специальность появилась совсем недавно. Эта благородная профессия своими корнями уходит в благотворительность. Социальный работник должен уметь достаточно много: это и организовать свою деятельность, анализировать социальные явления, видеть свое место и активную роль в защите права человека на достойную жизнь, грамотно выражать свои мысли, контролировать свои эмоции, работать в условиях ненормированного графика, работать с документацией, устанавливать контакты с людьми, убеждать людей, прогнозировать ситуацию, слушать и слышать собеседника и сопереживать, хранить тайну. Кто поможет социальным работникам в потоке информации и перемен, быть в курсе событий, новых тенденций и эффективных практик? С 2009 года в стране действует республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников РК». О его работе рассказала руководитель филиала «НАПСР» по городу Алматы Жанар Абдыкалыкова, передает МИА «Казинформ».

- Жанар Нурахметовна, расскажите о деятельности РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников РК»?

- Деятельность республиканского общественного объединения достаточно многообразна. Это и подготовка, переподготовка и повышение квалификации социальных работников всех уровней структурных подразделений министерств здравоохранения, науки и образования, внутренних дел, ВУЗов и других организаций. Еще мы занимаемся разработкой и утверждением Национального этического кодекса социальных работников. Это и сертификация социальных работников и приравненных к ним специалистов социальных служб; содействие повышению качества образования в области социальной работы; повышение значимости социальной работы и общественного уважения к профессии специалиста по социальной работе.

- Расскажите о вашей текущей деятельности и участии в проектах?

- В начале февраля стартовал четырехдневный тренинг для родителей детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также уязвимых семей по профилактике эмоционального выгорания. На тренинг зарегистрировалось более 300 участников со всего Казахстана. К примеру, мы рассматривали объявление в самолете, когда при экстренной ситуации пассажирам рекомендуют сначала надеть кислородную маску самим, а потом уже надеть ее ребенку для того, чтобы подчеркнуть важность заботы родителей о себе, о своем эмоциональном благополучии в интересах их детей. Мы обсуждали такие темы, как треугольник потребностей ребенка, картирование ресурсов, реабилитация людей с нарушениями коммуникации, ранняя реабилитация детей, жизненные навыки и адаптивное инклюзивное образование и другое.

- Какие отзывы вы получаете после тренингов?

- Участники тренинга в обратной связи высоко ценят обсуждаемые темы и отмечают тот факт, что несмотря на онлайн-формат они почувствовали высокий уровень вовлечения в тренинг. Также прозвучали различные инициативы, такие как потребность в развитии супервизии, проведение тренингов офлайн, специальное обучение для социальных педагогов. Одно из основных направлений деятельности Национального альянса профессиональных социальных работников в соответствии с Уставом - это обучение, повышение квалификации социальных работников и укрепление потенциала практических служб, поэтому мы намерены продолжать работу в данном направлении и очень важно получать инициативные запросы из сообщества по потребностям в обучении.

- Как проходит обучение для социальных работников?

- В конце января команда РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» провела тренинги для специалистов по социальному сопровождению детей с хроническими заболеваниями, детей из уязвимых семей в рамках проекта «Внедрение эффективных технологий для сопровождения уязвимых семей с детьми и подростками. Поддержка и сопровождение семей с детьми, живущими с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями». Участники могли гибко выбирать участие в интересующей группе. Тренинг охватил специалистов из различных секторов (образования, здравоохранения, социального обеспечения, гражданского сектора и др). Особо хочется отметить активное участие социальных педагогов и педагогов-психологов школ, их желание внедрять в свою работу инструменты кейс-менеджмента, который у нас, к сожалению, пока не закреплен в нормативно-правовых актах как инструмент сопровождения семьи. Также в тренинге участвовали родители детей с инвалидностью, которые в течение пяти дней видели стремление специалистов по социальной работе, педагогов и психологов, медиков, помочь детям и родителям детей с особыми потребностями в плане здоровья и образования.

- Как вы думаете, кому больше полезны такие встречи? Родителям или соцработникам?

- Приведу такой пример. После тренинга я получила отзыв от Динары Н., она мама особенного ребенка. Женщина выражала благодарность специалистам, педагогам, соц. работникам, организаторам за то, что родители не одни. «Вы с нами, вы нам помогаете и сочувствуете. Вы говорите о наших проблемах и стараетесь нам помочь. Ваша работа так важна для нас», - сказала Динара. Этот отзыв показывает, что социальное сопровождение детей с особенностями здоровья — это дорога с двусторонним движением, и важно объединять усилия и родителей, и специалистов. Это повысит качество сопровождения, снизит риск эмоционального выгорания как родителей, так и специалистов.

Все дети требуют индивидуального подхода, к каждому нужно найти «свой ключик», чтобы отношения были теплыми и доверительными. Зачастую социальные работники со своими обязанностями справляются. А вот уже помощь в профессиональной деятельности и оттачивание мастерства соцработников оказывает «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

* Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ Казахстане.