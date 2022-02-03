У взрослых много стереотипов – интервью подростка с ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый день обрушивает на нас поток информации. Порой, кажется, что «мир сходит с ума», пропадают ориентиры, на смену чувству стабильности приходит тревога или даже паника за свое будущее и будущее детей. А если это вопрос здоровья, тогда тревога становится постоянным спутником жизни. Между тем, взгляд детей на серьезные жизненные реалии гораздо проще и позитивнее. Дети живут ярче, стараются не переживать и радоваться тому, что есть.Аида Полякова – ученица 9 класса одной из школ г. Алматы. ВИЧ у нее с рождения. Сейчас девушке 15 лет, и больной она себя не считает. Аида позитивный, активный и творческий подросток с открытым статусом, передает МИА «Казинформ».

«Я – активист, волонтер, веду тренинги и занимаюсь образовательным обучением в Y-PEER и Teenergizer. Мы проводим тренинги на темы важные и нужные для подростков. Например, о ВИЧ, о ЗОЖ, о насилии», – рассказывает Аида.

На вопрос: «Что такое ВИЧ?», Аида отвечает: «ВИЧ – заболевание, ослабляющее иммунную систему. Диагноз у меня с рождения. Но ни от чего из-за этого мне отказываться не пришлось. Да, я регулярно пью таблетки и, единственное к чему пришлось привыкать, это к регулярности».

По словам девушки, она стабильно проходит лечение, которое улучшает ее показатели. Страшных моментов связанных с диагнозом не было.

«Для подростка это не ощущается как что-то тяжелое, когда с детства говорят, что ВИЧ – это нормально. У тебя нет стигмы по отношению к себе и другим, ты не думаешь, что в этом есть что-то особенное, что-то тяжелое», - рассказывает Аида.

Беседуя с Аидой, четко напрашивается вывод: взрослые легко впадают в тревогу, в состояние «а вдруг», и в итоге чувствуют себя опустошенными. Мысленно или действиями они борются с тем, что еще не произошло. Тинейджеры же стараются решать проблемы по мере поступления, не загружать себя серьезными мыслями, а просто жить и радоваться каждому дню.

«Какой бы совет я дала ребенку, узнавшему о диагнозе ВИЧ? Приходи в Teenergizer (смеется). Родители часто навязывают детям страхи, и дети начинают себя стигматизировать. Родители, конечно, не хотят навредить детям, они делают это, потому что в их жизни было больше стереотипов. Дети начинают боятся всего, а когда они приходят в комфортную среду, где обычные подростки, и никто не видит в этом ничего страшного, то жизнь комфортнее», - говорит Аида Полякова.

У детей еще практически нет жизненного опыта, тем не менее, в детях есть некоторые способности, которые отличают их поведение и мышление от родительского. Ребенку не всегда важно, как он выглядит в глазах окружающих. Научиться быть собой, принимать себя с достоинствами и недостатками, не бояться заявлять о себе — то, чему можно поучиться у подростков.

«Есть ли у тебя кумир?» - спрашиваю у подростка.

- Кумира у меня нет. А вот человек, который вдохновляет – координатор молодежной сети Y-PEER в Алматы Дана. Teenergizer это место, где я волонтерю, там много классных ребят с + и – статусом. Это движение, которое объединяет ребят. У нас нет страхов и стереотипов. Позитивное мышление – это дорога к свободе.

Наталья Аитова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.