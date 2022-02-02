Борьба продолжается: как работает центр по профилактике и борьбе со СПИД в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 40 лет с момента регистрации первых случаев синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Профилактика стоит на первом месте в борьбе с ВИЧ-инфекцией. И активная информационная работа, знания о ВИЧ – это важный шаг на пути к предотвращению распространения вируса. В Северо-Казахстанской области центр по профилактике и борьбе со СПИД, как самостоятельное учреждение открыто в 1990 году. Сегодня он является специализированным лечебно-профилактическим учреждением особого типа, взаимодействующим с медицинскими, ведомственными, международными и общественными организациями. Подробнее о его деятельности рассказали специалисты центра, передает МИА «Казинформ».

«На учете в Центре СПИД состоит более 1 300 больных с диагнозом ВИЧ-инфекция и СПИД, в том числе 14 детей. Все дети получают лечение – препараты антиретровирусной терапии, в зависимости от возраста в сиропе или таблетках», - проинформировала врач-терапевт областного центра СПИД Елена Грин.

По словам Елены Яковлевны, антиретровирусная терапия назначается всем больным ВИЧ-инфекцией, но при наличии их письменного согласия. Препараты должны приниматься ежедневно, строго в одно и то же время, без пропуска приема доз.

Что касается психосоциального консультирования – беседа с пациентом по вопросам ВИЧ и профилактики заболевания, проводится со всеми пациентами, сдающими анализ крови на антитела к ВИЧ. Если по анализу у обследуемого выявляется положительный результат на антитела к ВИЧ, который подтверждается лабораторией Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, то объявляют диагноз и проводят беседу врачи Центра СПИД.

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, при отрицательных анализах на ВИЧ-инфекцию, с учета в Центре СПИД снимаются и далее наблюдаются в поликлиниках по месту жительства также, как и все остальные дети.

О том, какая профилактическая работа осуществляется в образовательных учреждениях рассказала Наталья Гордымова, заведующая эпидемиологическим отделом центра СПИД.

В учебных заведениях проводится информационно-образовательная работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся, их родителей, студентов (лекции, беседы, ролевые игры, ситуационные задачи, просмотр и обсуждение видеофильмов, участие в тематических родительских собраниях); конференции и обучающие семинары для разной категории педагогических кадров (заместителей директоров по воспитательной работе, психологов, социальных педагогов, классных руководителей).

Кроме того, профилактическими мероприятиями охвачены подростки в детских подростковых клубах, а в летнее время – в оздоровительных лагерях. Взаимодействует областной центр и с неправительственными организациями.

«Для проведения информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи специалисты ОЦ СПИД взаимодействуют с ОЮЛ «Феникс». Также при ОЦ СПИД имеется общественная организация Филиал ОФ «ANSWER», с которой он взаимодействует много лет. Кроме того, иностранные граждане, проживающие в нашей области, получают лекарственные препараты через Глобальный фонд», - рассказала Наталья Николаевна.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Северо-Казахстанской области относительно стабильная. За 11 месяцев 2021 года в СКО отмечается снижение случаев ВИЧ-инфекции на 10,8%.

На протяжении многих лет в регионе распространенность ВИЧ-инфекции связана с ключевыми группами населения, прежде всего с лицами, употребляющими психоактивные вещества инъекционным путем. В основном это мужчины в возрасте 30-39 лет, не имеющие постоянного места работы и практикующие беспорядочные половые связи без средств индивидуальной защиты. Задача Центра в этой ситуации – выявить ВИЧ-инфекцию на начальной стадии, своевременно назначить лечение и тем самым продлить жизнь больного.

Наталья Аитова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.