Стартовый толчок: как в Казахстане апробируют и внедряют передовые методы помощи и поддержки детей с расстройствами аутистического спектра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства образования, за шесть лет число выявленных случаев расстройств аутистического спектра у казахcтанских детей выросло в 4,5 раза. По информации Минздрава, за семь лет число детей с аутизмом выросло в пять раз. Как отмечают эксперты, для большинства семей, где есть ребенок с РАС, квалифицированная помощь специалистов либо недоступна, либо слишком дорого стоит, передает МИА «Казинформ».

В рамках совместного проекта Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства здравоохранения РК, Министерства образования и науки РК и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) начато обучение специалистов наиболее эффективным методам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. За два года планируется охватить более пяти тысяч работников образования, здравоохранения, соцзащиты. Более тысячи родителей обучатся эффективному взаимодействию со своими детьми.

Корреспонденты МИА «Казинформ» пообщались с координатором проекта Асель Жунусовой о том как, по сути, происходит важнейшая для многих людей реформа.

- Асель Аблаевна, объясните по каким стандартам в Казахстане сейчас работают с детьми с расстройствами аутистического спектра?

-Как таковых стандартов работы с детьми с РАС в системе здравоохранения, образования и соцзащиты не существует. Нет единого подхода, который бы позволял эффективно и своевременно оказывать помощь и поддержку детям и их родителям. В Казахстане отсутствует ранняя диагностика и вследствие этого система раннего вмешательства.

Недостаточна сеть организаций, оказывающих долгосрочную бесплатную коррекцию и адаптацию. Дети с аутизмом вынуждены ожидать очередь в кабинет коррекции или реабилитационный центр от шести месяцев до двух лет. При этом коррекционная помощь оказывается краткосрочно от трех недель до трех месяцев, что не дает должного эффекта. Тогда как показывает международный опыт, помощь, поддержка и коррекция таким категориям детей должна оказываться непрерывно, в течение всей жизни.

Специалисты, оказывающие помощь детям с РАС и их семьям, такие как психологи, дефектологи, логопеды, социальные работники и другие, не обладают необходимыми знаниями и опытом.

Важнейшей проблемой является отсутствие программ подготовки в ВУЗах, в организациях, занимающихся повышением квалификации специалистов, по наиболее эффективным и современным методам работы с аутичными детьми.

Кроме того, во многих странах с детьми с РАС эффективно работают такие специалисты, как поведенческие аналитики, эрготерапевты, логопеды-реабилитологи, инструкторы АФК, тьюторы, специалисты по альтернативной коммуникации и т.д. У нас эти специалисты не предусмотрены в госорганизациях, и в нашей стране отсутствует их подготовка.

-Расскажите, какие задачи сейчас выполняет Проектная группа?

- Ключевой задачей Проектной группы является внедрить в госорганизации новые методы и стандарты работы и помощи детям с РАС. Это означает, изменить отношение к детям с особыми потребностями, создать условия для их развития и становления как полноценных участников общества. Обучение и развитие детей с РАС должно стать качественным и доступным, помощь должна оказываться комплексно и непрерывно.

В своей работе мы активно сотрудничаем с экспертным сообществом и НПО, которые, по сути, сформировали повестку нашей работы.

В первую очередь, нам необходимо разработать национальные методики и образовательные программы по наиболее эффективным методам работы с детьми с РАС. Для этого начата подготовка «пула» национальных методологов и тренеров из числа сотрудников научно-практических центров, преподавателей ВУЗов, специалистов госорганизаций и НПО, которые уже с этого года займутся массовым обучением специалистов по всей стране.

Методологи уже начали разрабатывать методики и обучающие курсы, в текущем году они будут включены в систему подготовки и повышения квалификации специалистов, а также обучающих программ в ВУЗах.

- Какие методы внедряет Проектная группа?

-У нас несколько основных методик, которые мы адаптируем и планируем внедрить в учреждениях образования, здравоохранения и соцзащиты, которые непосредственно занимаются помощью и поддержкой детей с ментальными и поведенческими расстройствами. В первую очередь, это программа ADOS-2 ADIR - «Золотой стандарт» диагностики аутизма. У нас он может использоваться в Центрах психического здоровья и в психолого-медико-педагогических комиссиях (ПМПК).

Второй метод – прикладной анализ поведения. Дети с расстройством аутистического спектра зачастую нуждаются в коррекции нежелательного поведения. К слову, раньше в Казахстане не было специалистов в этом направлении, а теперь есть два поведенческих аналитика. Зарубежные инструкторы готовят еще 14. Это большое достижение. Дополнительно мы будем готовить тысячу инструкторов ABA-терапии, которые смогут работать под руководством поведенческих аналитиков.

Третья программа - это сенсорная интеграция. В большинстве случаев у детей с РАС наблюдаются сенсорные нарушения, что мешает своевременному развитию высших психических функций. Программа сенсорной интеграции, обучающие игры и правильно подобранные упражнения способствуют развитию мозга и психическому развитию. В этом году мы хотим обучить 150-200 человек в пилотном формате.

Четвертое очень важное направление - работа с родителями. Семейно-центрированный подход, когда родители активно вовлекаются в поддержку ребенка, является ключевым в достижении успеха. Поэтому важно обучить родителей правильным стратегиям, как выстроить коммуникацию с ребенком, вовлечь его в совместные игры, к бытовым делам и т.д. Это особенно актуально для тех отдаленных регионов, где квалифицированная помощь недоступна.

Благодаря Всемирной организации здравоохранения мы получили замечательную программу (разработана совместно с Autism Speaks) CST (Caregivers Skills Training) - «Тренинг родительских навыков» для семей, воспитывающих детей с нарушениями и отставанием в развитии.

Эту программу должны знать медсестры, работающие в кабинетах здорового ребенка, социальные работники, психологи и другие специалисты. В рамках проекта планируется обучить порядка 300 специалистов и более 1000 родителей.

Кроме того, мы планируем изучать другие программы, в том числе, программы раннего вмешательства. Это программа обучения и развития, которая должна быть применена, например, в коррекционных психолого-педагогических кабинетах, медико-социальных учреждениях социальной защиты. Своевременное выявление аутизма (в 12 месяцев) и психолого-педагогическое вмешательство (раннее – до трех лет) может кардинально улучшить развитие ребенка, значительно повысить качество жизни ребенка с аутизмом, а также помочь ему реализовать свой потенциал.

Наряду с этим у нас есть неохваченная категория - подростки, никаких программ пока для них нет. В этом году совместно с зарубежными тренерами мы планируем разработать и внедрить отдельную методику и для подростков.

- Ваш проект рассчитан на несколько лет. Что будет происходить после того, как вы завершите свою работу?

-Мы планируем, что через два года, когда наш проект завершится, когда костяк тренеров сформируется, все наработки будут переданы в государственные организации, которые функционально этим занимаются. Есть Национальный научно-практический центр специального и инклюзивного образования – главный методологический центр страны в сфере специальной педагогики и психологии. Его необходимо укреплять, улучшать материально-техническую базу, собрать там «лучшие умы» со всей страны - экспертов, методологов и тренеров, которые будут обучать непрерывно и на системной основе специалистов во всех регионах.

В реализацию Проекта подключились ВУЗы: КазНПУ имени Абая, КазНУ имени Аль-Фараби, Казахский Национальный Женский Педагогический Университет и Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова. Они активно будут участвовать в разработке и внедрении образовательных программ, по которым будут готовить студентов. В дальнейшем эти программы должны внедрить все ВУЗы, подготавливающие необходимых специалистов.



