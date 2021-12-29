Профориентация – это «верхний этаж» профессионального самоопределения: эксперт Сымбат Абдрахманова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сымбат Абдрахманова – психолог, с 2015 года сотрудничает с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), является национальным тренером ЮНИСЕФ. Сейчас работает в Сообществе молодежных работников экспертом и занимается профориентацией детей с различными заболеваниями.

Сымбат Абдрахманова, чтобы понять, к какой профессии ближе ребёнок, в первую очередь проводит с ним специальные тесты, передает МИА «Казинформ».

«С помощью теста можно узнать, не противоречат ли ваши личностные особенности предпочитаемому типу профессии. С помощью психолога можно попытаться выявить те подсказки, которые есть во внутреннем мире каждого человека. Во-первых, нужно обратить внимание на способности, дарованные природой — в физическом, эмоциональном и психологическом плане. Во-вторых, необходимо учесть свои возможности, так как многие профессии предъявляют требования к физическому состоянию, к чертам характера. Также психолог знакомит детей с профессиями», - рассказывает Сымбат.

Приоритетная целевая группа – уязвимые подростки, те, кто живет с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями, инвалидностью.

Для планирования профессиональной карьеры оптимален школьный возраст, считает Сымбат Абдрахманова.

«Именно школа, то место, где школьники должны получать квалифицированную помощь в выборе профессии. После школы ориентировать уже поздно. Профориентация – это «верхний этаж» профессионального самоопределения. А строить здание надо с фундамента, то есть с раннего возраста, когда закладываются предпосылки профессиональной успешности. Если мы сможем в начальной школе и среднем звене показать детям многообразие мира профессий и дадим им возможность проверить себя в разных видах деятельности, то в старших классах профориентация ляжет на подготовленную почву, тогда есть смысл профориентировать. Если ни в начальной школе, ни в среднем звене такая работа не велась, то в старших классах все наши усилия будут практически бесполезны», - говорит Сымбат.

По словам психолога, чтобы дети с заболеваниями хотели и могли в будущем работать в коллективе, в первую очередь нужно развивать жизненные навыки. Такие как социальные инновации, навыки принятия решений, постановки целей, управления временем, критического мышления, творчества и креативного мышления, коммуникативные и лидерские навыки, сотрудничества и командной работы.

Сегодня в Казахстане реализуются специальные программы и проекты по профориентации детей с заболеваниями. К примеру, в Сообществе молодежных работников внедряют проект Самгау. Это программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и МТСЗН РК для молодежи, в которой особое внимание уделяется наиболее уязвимой молодежи.

«Используя методологию UPSHIFT, которая является флагманской инициативой Инновационной лаборатории ЮНИСЕФ, наша программа сочетает в себе передовые методы развития молодежи, чтобы помочь молодым людям освоить сферу социальных инноваций и предпринимательства. Используя новейшие эмпирические приемы обучения, программа учит молодых людей и подростков, как выявлять, изучать и понимать проблемы, возникающие в местных сообществах, и создавать результативные решения в форме продуктов или услуг», - поясняет психолог.

Казахстанская версия программы UPSHIFT под названием SAMGAU построена на методологиях, основанных с акцентом на человека и сочетает в себе онлайн-тренинги по укреплению жизненных навыков, практические семинары по инновациям, наставничество и малые гранты для пилотирования разработанных решений. Таким образом, данная программа смешивает подходы, для укрепления жизненных навыков, социальных инноваций и предпринимательства, направленные для расширения возможностей уязвимой молодежи и подростков и их становления новаторами в социальной сфере.

«Такие социальные проекты дают большой результат. Например, «ЖасСтар» - это образовательный проект на казахском языке для молодежи по развитию лидерских навыков и медиаграмотности. Направлен на развитие казахского языка и контента на казахском языке. Также есть экопроект, в котором дети сами шьют экосумки и продают. Наш проект реализуется в школах и в молодежных ресурсных центрах, а также в онлайн-формате. В прошлом году в нашем проекте участвовали 10 сельских школ. Это тоже была хорошая возможность для них. Мы все знаем, что в сельских местах мало досуга для детей. Этот проект способствует развитию сельских детей», - рассказывает Сымбат Абдрахманова.

В этом году число школ, внедряющих этот проект, выросло. Сейчас в нем участвуют не только общеобразовательные школы, но и детские дома, специализированные школы интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, центры адаптации несовершеннолетних и другие.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.