Самое главное, чтобы ребенок знал, что его любят – руководитель центра «Родник»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году общественный фонд «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник» отмечает свое 20-летие. За плечами организации безграничный опыт в воспитании молодежи и не одно поколение счастливой детворы. О том, какие проекты удалось реализовать за два десятка лет, рассказала руководитель центра Нина Балабаева.

«Мы долго думали, как назвать организацию. Слово «родник» состоит из двух частей – «род» – это семья, ценности, традиции и «ник» – победа. А в целом «родник» – это источник свежести, вдохновения и надежды. Так и появилось название организации. Сегодня это Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей, длинно, зато прочитав, человек сразу понимает, чем мы занимаемся», - говорит Нина Балабаева.

В декабре 2021 года организация отпразднует свое 20-летие. Все эти годы созданный группой неравнодушных людей центр «Родник» оказывает помощь семьям, содействует укреплению института брака и продвигает гендерное равенство.

«Вы знаете, что неправительственные организации занимаются разными проблемами – борются с наркотрафиком, с ВИЧ/СПИДом, помогают инфицированным и так далее. Когда пришла идея создать организацию, которая бы оказывала помощь людям, мы изучили и нашли свою нишу – оказание помощи семьям, которые находятся на стадии развода, постразвода, когда страдают дети, не выполняются алиментные обязательства, идут имущественные споры. Фокус взяли именно в этом направлении», - рассказала руководитель центра.

Первую грантовую поддержку в центре получили спустя девять месяцев после создания, до этого времени организаторы работали в качестве волонтеров.

«Мы написали в Фонд Сорос-Казахстан и наш проект «Профилактика разводов, бытового насилия» был поддержан. Мы начали взаимодействовать с управлением юстиции (ныне департамент), комитетом по судебному администрированию, начали проводить тренинги с сотрудниками, говорить о психологии взаимоотношений семейных пар, причинах разводов, последствиях», - поделилась Нина Балабаева.

Реализуя этот проект, в центре уделили особое внимание работе с молодыми семьями и подготовке молодежи к браку.

«Мы еще раз убедились в том, что молодежь к браку надо готовить не тогда, когда они вступили, а накануне, когда они только пытаются познакомиться, начинают дружеские отношения, переходящие в любовь. Ведь никто не думает о рожденных детях, когда браки распадаются. У нас тенденция такая, что решением суда, дети остаются с мамами, мамы начинают работать, чтобы обеспечить качество жизни себе и ребенку на двух, трех работах, папы зачастую уклоняются от уплаты алиментов и все обязанности ложатся на ее плечи. Мы помогали таким женщинам, консультировали и сейчас продолжаем это делать. Это был наш первый крупный проект», - рассказала руководитель центра.

Отдельное внимание в организации уделяют проектам, воспитывающим подрастающее поколение. Привить детям жизненные ценности и любовь к спорту – одна из главных задач сотрудников центра. В 2003 году Нине Балабаевой посчастливилось побывать в Ганновере (Германия), где руководитель центра узнала об активной социальной работе в спальных районах этого города. Концепцию и модель по созданию условий для развития детей и подростков эксперт привезла в Казахстан и успешно внедрила.

«Обычно дворовые клубы всегда были привязаны к помещениям – творческие кружки, спортивные секции. Мы вынесли дворовые клубы на улицы, на свежий воздух. Это был инновационный проект, подобного в Казахстане еще не было», - поделилась она.

Подобные дворовые клубы проработали 10 лет. Каждый летний день с 4 до 8 во дворах с детьми и подростками занимались не только руководители, имеющие педагогическое образование, но и студенты, старшеклассники.

«Между клубами проходили межклубные мероприятия – «Дни клубов», «Кто во что горазд», различные конкурсы, и детям было интересно. Клуб - это не просто собрались и что-то делали, там был устав, правила поведения, были сформированы списки. А в конце лета самых активных мы отправляли на фестиваль и это было еще одним стимулом для детей участвовать в дворовой жизни», - рассказала Нина Балабаева.

На протяжении 20 лет центр «Родник» постоянно реализовывал детские проекты, в том числе создание совета лидеров при департаменте прав защиты детей Алматы, молодежный марш за здоровый образ, мобильные правовые школы.

«Мобильные школы мы организовывали на базе приютов для несовершеннолетних, деревень SOS, на уровне дворовых клубов. В рамках школ, используя технологии интерактивного обучения элементарным знаниям по защите прав, и чтобы снизить риски попадания в неприятные ситуации, мы проводили занятия и обучали также сотрудников учреждений», - сказала она.

За эти годы специалисты организации издали два справочника в помощь тем, кто работает с детьми.

«Они были очень востребованы в Алматы. В справочниках была вся необходимая информация - вопрос-ответ по защите прав детей, по опекунским вопросам. Любой человек, который работает в области детства мог открыть этот справочник и, не входя в интернет, найти ту информацию, которую он хотел бы получить в данный момент. Также там были указаны контактные телефоны всех служб – дома творчества, кинотеатры, горячие линии и прочее», - рассказала руководитель центра.

Нина Балабаева уверена, что в работе с детьми самое главное их слышать.

Мы стараемся использовать различные технологии не назидательного характера – вот мы взрослые, мы вас сейчас научим как жить! Нет, мы вовлекаем детей в процесс, чтобы они понимали, что с их мнением считаются», - добавила она.

По ее словам, не так давно состоялся еще один не менее важный проект по защите прав детей в миграционных процессах при поддержке Фонда ЮНИСЕФ, Европейского союза и Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой. В результате этого проекта были созданы и благополучно функционируют два центра по работе с детьми мигрантов. Таким образом, даже после завершения проекта работа по защите прав детей продолжается.

«Очень многие дети находятся без связи с медицинскими учреждениями, не сидели за партами, мы решаем и эти вопросы. Это категория детей – дети-невидимки. Они вроде бы есть, но они не в поле зрения школ, социальных учреждений. В рамках этого проекта мы их выявляем и оказываем помощь. В этом плане нас очень хорошо поддерживает генконсульство Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и этнокультурные центры», - рассказала руководитель центра.

Сейчас центр реализует проект ЮНИСЕФ по обучению детей, вовлеченных в миграционные процессы и вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, русскому языку на платформе Akelius.

«У нас есть три пилотные школы, 31 ребенок уже изучает русский язык на основе этой платформы. Каждому ребенку выдается планшет, учителя все прошли обучение по технологиям обучения по программе, и мы работаем в этом направлении тоже», - рассказала она.

В период пандемии, по словам Нины Балабаевой, работы в центре прибавилось. Специалисты центра принимали самое активное участие в оказании, формировании и доставке гуманитарной помощи.

«Когда объявили карантин, все сотрудники перешли на дистанционный режим работы, но мы продержались полмесяца, потому что начали поступать запросы на обеспечение гуманитарными продуктами, и мы вышли на работу. Очень сложно было сформировать списки, найти людей, кому нужна наша помощь. Кто-то знает о нашей организации, кто-то нет. Если казахстанцам оказывали помощь местные органы власти, мигранты остались за бортом и только благодаря проектам Международной организации по миграции в РК, и ЧФ «Евразия» и корпорации Шеврон, а также ЮНИСЕФ при поддержке Европейского союза мы могли оказать им помощь», - сказала она.

Всего за период пандемии оказана помощь 530 детям, вовлеченным в миграционные процессы.

«Самое главное, чтобы ребенок был в безопасности, чтобы он, находясь и в Алматы, и где-то в дальнем регионе знал, что его любят. У ребенка должна быть своя зона комфорта, как ее достичь – об этом можно философствовать очень долго. Главное понять, что у ребенка есть свое мнение, потребности, он человек, с мнением которого тоже надо считаться, это, пожалуй, самое главное», - заключила она.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.