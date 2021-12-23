О паллиативной помощи больным казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые о необходимости и значимости внедрения подходов по улучшению качества жизни пациентов, столкнувшимися с неизлечимыми болезнями заговорили более 50 лет назад. Тогда под эгидой Всемирной организации здравоохранения появилась система паллиативной помощи, передает МИА «Казинформ».

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Сначала это было движение за развитие комплексных подходов по оказанию поддержки и помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, которое охватило более 40 государств, а затем появилась специальная дисциплина с исследованиями и программами развития.

Позднее в 1982 году в ВОЗ объявили о необходимости создания нового направления здравоохранения и предложили определение «паллиативной помощи».

Сегодня паллиативная помощь - это уже отдельная отрасль медицины, которая во всем мире приобретает все большую актуальность. Паллиативная помощь помогает не только предотвратить и облегчить страдания неизлечимо больного человека, но и предусматривает комплексный и совершенно уникальный подход для улучшения жизни пациента. Сюда входит и удовлетворение индивидуальных потребностей и нужд, в том числе духовных, социальных, психологических, содействие пациентам в поддержке активности, а также, что немаловажно, консультация близких.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство нуждающихся в паллиативной помощи взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%). Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других состояниях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных пороках развития и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.

О ФОРМАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В КАЗАХСТАНЕ

В настоящее время паллиативная помощь успешно развивается в России, Польше, Великобритании, Голландии и других странах, в том числе и Казахстане. По информации Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, для нашей страны это относительно новая отрасль медицины. Впервые паллиативная помощь была отражена в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» Казахстана в 2009 году.

Однако первый хоспис в стране был открыт задолго до первых законодательных упоминаниях – в 1999 году в Алматы. В этом же году открыты хосписы в Павлодаре, Караганде и Костанае, а в Караганде зарегистрировано общественное объединение «Кредо», действующее в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа, наркомании, развития паллиативной помощи в Казахстане.

В 2000 хосписы появились еще в двух города страны – Усть-Каменогорске и Семее. В последующих годах они открыты в Кызылорде, Темиртау, Уральске и других городах. В настоящее время таких хосписов более десятка по всему Казахстану.

К слову, в нашей стране паллиативная помощь регламентируется законом «О специальных социальных услугах», в рамках которого предусматривается предоставление гарантированного объема специальных соцуслуг уполномоченными органами.

Так, помимо хосписов при организациях стационарного типа создаются палаты или отделения паллиативной помощи для непрерывного наблюдения за престарелыми, инвалидами, в том числе детьми, находящимися в состоянии хронических прогрессирующих заболеваний или в терминальной (конечной) стадии заболевания.

Им оказывают гарантированный объем специальных услуг, в частности, социально-бытовые, -медицинские, -психологические, -педагогические, -трудовые, -культурные, -экономические и правовые услуги.

«Паллиативная помощь является такой же необходимой и неотъемлемой частью системы первичной медико-санитарной помощи как профилактика, доступное лечение и реабилитация», - считает президент Ассоциации паллиативной помощи Гульнара Кунирова.

В МТСЗН РК пояснили, что услуги паллиативной помощи и сестринского ухода предоставляются нуждающимся с момента необходимости до последнего дня жизни человека.

«Ежемесячный мониторинг выявления неизлечимо больных, находящихся в терминальной (конечной) стадии заболевания, которым требуются услуги паллиативной помощи и сестринского ухода проводится специалистом по социальной работе совместно со специалистом медицинского персонала организации стационарного типа», - отметили в ведомстве.

В палатах или отделениях паллиативной помощи по предписанию врача устанавливается круглосуточное наблюдение медицинского персонала за нуждающимся в помощи пациентом. Для них назначаются социальные работники по уходу, определяется потребность в лекарственных препаратах, в инструментальном и техническом обеспечении, а также в медицинских изделиях и средствах реабилитации и ухода за тяжело больными получателями услуг.

В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие с организациями здравоохранения по вопросам оказания паллиативной помощи и сестринского ухода осуществляют специалист по социальной работе и курирующий врач.

По данным Минздрава, в Казахстане свыше 100 тысяч пациентов нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Это пациенты с последней стадией рака, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и так далее.

«Паллиативная помощь рассматривает человека не только как какое-то тело с его заболеванием, которое можно или нельзя вылечить, а в целом человека, его психологическое состояние, переживания о том, что с ним происходит, его отношения с семьей, его и социальное место. В контекст паллиативной помощи также входит и духовная поддержка», - рассказала президент Ассоциации паллиативной помощи Гульнара Кунирова.

ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ КАЖДЫЙ

Особое внимание в оказании паллиативной помощи, поддержке пациентов и их семей уделяют привлечению волонтеров. Сотни волонтеров по всему Казахстану в настоящее время вовлечены в процесс оказания паллиативной помощи. В Казахстанской ассоциации паллиативной помощи отмечают, что волонтер, в первую очередь, должен уважать религиозные, политические и другие взгляды больного, быть открытым, мягким, а также добрым и терпимым.

Стать волонтером очень просто, достаточно быть неравнодушным человеком, быть готовым отдать часть своего свободного времени, своих знаний и навыков, немного тепла и души для тех людей, кто оказался в непростой ситуации, именуемой как неизлечимое заболевание.

Кандидатам в волонтеры следует обратиться в хоспис или отделение паллиативной помощи, имеющиеся в регионе, и предложить свою помощь. В ассоциации заверяют, что будут рады помощи каждого неравнодушного.

Дана Кауменова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.