«Я не болею ВИЧ, я просто с ним живу» - подросток с ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рахимхужа Сапаров ВИЧ-инфицирован с раннего детства. Сегодня ему 15 лет, и он не скрывает свою историю. Его статус открытый. Сейчас юноша – студент первого курса республиканского эстрадно-циркового колледжа города Алматы. Рахимхужа выбрал специальность «Эстрадные инструменты», обучается игре на электрогитаре. Приверженец здорового образа жизни, он ходит в спортивный зал и гуляет с друзьями. Всё как у всех. Молодой человек не считает себя особенным и трагедии в случившемся не видит, передает МИА «Казинформ».

Ранее мы рассказывали о жизни Зульфии Сапаровой. В 2007 году женщина узнала, что вместе с годовалым сыном была ВИЧ-инфицирована. Тогда Зульфия страшно переживала за семью, а вот Рахимхужа рос счастливым ребенком, не понимая страхи родителей. По истечению времени мнение Рахимхужа о детстве не изменилось. На вопрос: «Поделись воспоминаниями из детства, мешала ли болезнь твоим детским радостям?». Парень с уверенностью отвечает: «Детство моё было обычным, были в семье брат и сестра, но когда мне исполнилось 4 года они улетели в Британию. Мама себя чувствовала все хуже и хуже. Потом мы начали пить таблетки, мама говорила это для поддержки организма. А так у меня было хорошее детство».

Узнав о диагнозе, родители испытывают страх не столько за себя, сколько за детей. Дети-подростки, столкнувшись с болезнью, опасаются, как друзья отнесутся к этой информации. А Рахимхужа рос с информацией о своей болезни и принял эту мысль. На вопрос, было ли страшно? С уверенностью ответил: «Не особо».

Страх — это незнание, неизвестность. А наш герой взрослел осознанным и ответственным за свое здоровье.

«Терапию принимал спокойно, а сейчас я автоматически пью лекарства, - рассказывает Рахимхужа. - У меня много друзей со статусом и без. Я некоторым лучшим друзьям рассказывал о том, что такое ВИЧ. И делился с другими информацией. Друзья меня приняли, и это никак не повлияло на наше общение».

Между тем, молодой человек отмечает, что в обществе не хватает информации о ВИЧ. Встречается много взрослых, не говоря уже о детях, у которых поверхностные знания. И поэтому, каждый новый случай выявления инфекции становится катастрофой для всей семьи.

В планах Рахимхужи стать звукорежиссером, он очень любит музыку и решил заниматься ей профессионально.

«Музыка – это тема спорная, ибо каждому своё. Кому-то ближе рэп, кто-то поклонник рока. Ну а я люблю музыку в целом, не ограничиваясь в жанрах. Буду жить до тех пор, пока музыка не исчезнет.

Не за горами то время, когда Рахимхужа станет профессионалом своего дела, у него появится своя собственная семья.

«И в ней будет царить спокойствие и доверие друг к другу», - делится мыслями он.

А еще, по словам героя нашей статьи, важно делать именно то, что нравится. К чему лежит душа. Именно эти предпочтения определят каждого в будущем, и через способности открывается дорога к профессии.

Наталья Аитова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.