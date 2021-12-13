Как изучают тему ВИЧ сегодня в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Охрана здоровья подрастающего поколения казахстанцев является одной из приоритетных стратегических задач государства, которая постоянно находится на контроле Главы государства и Правительства. Налаженное сотрудничество Министерства образования и науки РК с государственными и неправительственными организациями способствуют проведению эффективной работе в профилактике ВИЧ, передает МИА «Казинформ».

Основное направление деятельности Ресурсного центра TeenergizerQZ – профилактика ВИЧ и инфекций, передающихся половым путём, охрана репродуктивного здоровья молодёжи через информирование.

«Безусловно, одним из основных направлений TeenergizerQZ является просветительская деятельность. Мы проводим профилактические мероприятия в школах и колледжах города Алматы на темы: «Психическое благополучие», «ВИЧ – все, что надо знать о вирусе», «Профилактика потребления ПАВ» (психоактивных веществ: наркотики, алкоголь), есть модуль «Отношения и ценности», «Пол и гендер», «Насилие и забота о безопасности». Кроме тренингов в образовательных учреждениях, у Teenergizer есть такой проект как стажировка. Это набор новых участников молодежного движения в команду, их обучение с целью вовлечения в проведение тренингов среди сверстников в образовательных учреждениях. Тем самым мы формируем у подростков активную жизненную позицию, расширяем пределы их компетенций, через которые повышается их самооценка и появляется навык публичных выступлений и организации мероприятий», - рассказывает координатор молодежного ресурсного центра TeenergizerQZ и исполнительный директор ОО «Равный-Равному плюс» Людмила Полякова.

Практикуют в центре мероприятия, которые организуют подростки – это еще один компонент молодежного движения Teenergizer. Акция, флешмоб, викторина, любой ивент – активность для привлечения внимания молодежи к определенному нарративу, придуманная самими стажерами на интересующую их тематику.

«Например, на днях последний поток стажеров организует Форум-театр, приуроченный к #16днейпротивнасилия. До этого ребята организовывали ВИЧеринку – диалоговая площадка с экспертами и подростками, где участники-подростки напрямую задают вопросы экспертам. Благодаря поддержке проекта алматинская модель контроля над эпидемией ВИЧ, молодежь 16+ имеет возможность бесплатно пройти тестирование на ВИЧ по слюне», - говорит Людмила Полякова.

Кроме онлайн и офлайн тренингов в образовательных учреждениях, проводят встречи в центре. Молодежь общается и развивает коммуникативные навыки, они самостоятельно готовят тренинги на определенную тематику и проводят друг для друга обучение.

Проводя профилактические мероприятия по предотвращению потребления психоативных веществ среди молодежи в апреле-мае 2021 года совместно с активистами 14 колледжей г. Алматы центром проведен онлайн опрос среди 1768 молодых людей на вовлеченность в рискованное поведение.

Больше 50% опрошенных молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, около 30% от 18 до 21 года. Результаты показали, что 9% употребляли наркотики органического происхождения, 7% наркотики химического происхождения, 49% что ничего не пробовали, ведут активную половую жизнь 40%.

«Кроме этого, нами организована офлайн-встреча подростков в офисе на тему: «Профилактика потребления ПАВ», цель-выявить причины, способствующие потреблению ПАВ среди молодежи, найти пути к изменению ситуации. В результате выявлено, что одной из причин является низкая информированность о последствиях для здоровья от употребления ПАВ. То есть каждый знает, что употреблять психоактивные вещества — это плохо, а какой именно вред они наносят здоровью и какие последствия может повлечь потребление ПАВ, как формируется зависимость и в чем она выражается, ребята не смогли дать ответ», – рассказывает Людмила.

У центра есть четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с управлениями образования и здравоохранения, ДВД. Цель подписанного документа совместная деятельность общественного сектора с ювенальной полицией, управлением образования по работе с неблагополучными семьями и семьями из группы риска.

«В ноябре в Самарканде при поддержке Агентства ООН создана «Молодежную сеть гражданского общества УНП ООН в Центральной Азии – носители перемен за повышение устойчивости к употреблению наркотиков, преступности, насильственному экстремизму и коррупции». Мы являемся частью этой казахстанской команды молодежных организаций, вошедших в данную сеть», - рассказывает координатор молодёжного ресурсного центра TeenergizerQZ.

По словам Людмилы, реакция у детей на подобные встречи разная, зависит от возраста. Один из самых распространенных вопросов: «Откуда появился этот вирус?». Обратили специалисты внимание на то, что молодежь практически не обладает информацией о ВИЧ, поэтому разъяснения воспринимают с интересом. На викторине сотрудники центра задают такой вопрос: «Будете ли вы, общаться с человеком из вашего окружения с положительным ВИЧ-статусом?», большинство ребят отвечают, что будут. И это хороший показатель.

«Если говорить о профилактике ВИЧ в образовательных учреждениях, в феврале 2021 года в школе Жетысуйского района нами проведены онлайн тренинги по профилактике ВИЧ среди 643 школьников 8-9-10 классов, в мае проведены тренинги среди 450 студентов 14 колледжей, в ноябре и декабре мы проводили викторину на платформе Кахуд по профилактике ВИЧ среди 192 школьников КГУ СШ №114, в колледже AlmaU участниками профилактической викторины стали 576 студентов 1 и 2 курсов, в Алматинском колледже транспорта и коммуникаций в викторине участвовало 150 студентов. Все эти мероприятия проводились в несколько потоков, примерно по 70-80 участников в одном потоке, так профилактическая информация, которая дается между вопросами викторины, лучше усваивается. Платформа автоматически определяет самых быстрых и правильно ответивших игроков», – рассказывает координатор.

По модулю «Психическое благополучие» волонтерами-равными тренерами проведено 39 онлайн тренингов, слушателями которых стали 409 участников, в основном это слушатели досуговых центров Фонда развития молодежной политики г.Алматы и школьники 30 школы. В планах центра - продолжать работать и развивать подростков и молодежь г. Алматы, онлайн поддерживать подростков с ВИЧ в регионах и внедрять практику движения Тинерджайзер и в других регионах Казахстана, например, большой потенциал у Шымкента, Караганда, ВКО.

Наталья Аитова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.