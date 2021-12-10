Марафонец Аркадий Губарев: «Я рад тому, что живу и наслаждаюсь жизнью»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Примерно пять детей из 100 рождаются с генетически обусловленными заболеваниями, большее число которых имеют наследственные признаки. К сожалению, многие из них неизлечимы и семьям приходится учиться жить с этим, передает МИА «Казинформ».

Еще в детстве Аркадию Губареву поставили диагноз – наследственная спастическая параплегия. Парень дистанционно заканчивал колледж КазУТБ по специальности техник-программист, когда его пригласили на работу в столицу. Сегодня 23-летний парень работает специалистом отдела социального обеспечения Евразийской Группы.

«Таких моментов, когда не хотелось жить - не было. Наверное, потому что никакой другой жизни, кроме как в сидячем положении, не видел. Поэтому мне легче, чем людям, которые недавно в коляске. Есть, конечно, неудобства в плане каких-то домашних вещей. Передвижение по улице, в основном зимой, сложно дается, но мир не без добрых людей. Многие помогают. А вот летом стараюсь передвигаться сам», - рассказывает Аркадий.

В основном, в бытовом плане, парню помогает его бабушка. Жизнь Аркадия наполнена различными увлечениями. Ему нравится петь, иногда играет в настольный теннис, а раньше посещал занятия по спортивно-бальным танцам на коляске. К сожалению, не долго, так как понял, что это не его вид спорта. Одно из главных на сегодня его увлечений – это забег на коляске.

«На тренировки по бегу меня пригласил Марат Жыланбаев (прим. авт. – единственный человек, в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни). Я согласился. Думал один раз схожу, если не понравится, не буду посещать. Пришел на тренировку. Нам начали преподавать теорию. Думал, куда я пришел? На улице еще дождь моросил», - вспоминает Аркадий.

На тренировке Марат Толегенович дал задание, преодолеть дистанцию в 100 метров. Аркадий с трудом проехал на коляске и возникла мысль – больше не приходить. Но, обдумав, решил попробовать свои силы еще раз. И с тех пор появился интерес к новому для него спорту. Им уже пройдено 10, 14 и 21 км в разных городах Казахстана: Нур-Султане, Караганде, Алматы, Рудном, Павлодаре. Дальше в планах преодолеть еще больше дистанций.

Не забывает Аркадий и про увлечение вокалом, активно участвуя в различных конкурсах и мероприятиях. На недавно прошедшем концерте, в честь 30-летия Независимости РК, он спел песню Дениса Майданова – «Пролетая над нами».

«Мне нравится посещать караоке. Своего рода это освобождение себя от всего негативного. Находясь в темной обстановке с включенными танцпольными огнями, ты забываешь все, что было, - рассказывает Аркадий и дает напоследок напутствие всем. – Если тебе что-то нравится, но ты боишься в это шагнуть, то лучше преодолеть себя и сделать этот шаг, попробовать. Я рад тому, что живу и наслаждаюсь жизнью. Но еще больше рад за тех, у кого крепкое здоровье. Берегите себя!»

Наиля АБДУХАЛИКОВА

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.