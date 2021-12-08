Не представляю жизнь без автомобиля: парень с ДЦП открыл первую автошколу для людей с инвалидностью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Люди с инвалидностью в Казахстане беспрепятственно получают водительские права. Именно это на своем личном примере доказал Салимхан Сабитов. Парень с инвалидностью открыл первую и пока единственную в Казахстане автошколу для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Равные права». В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» наш герой рассказал, что заветная мечта сбылась благодаря главному учителю Шамилю Шакшакбаеву, научившего его полагаться только на самого себя.

Больше двадцати лет назад в Петропавловске легендарный педагог Шамиль Шакшабаев открыл первую в СНГ инклюзивную школу-интернат, где обучались обычные дети наравне с ребятами с нарушением опорно-двигательного аппарата. Шакшакбаев на тот момент не имел двух ног, но был так одухотворен идеей инклюзивного образования, что смог заручиться поддержкой Нурсултана Назарбаева, который был Президентом РК в то время. Одним из лучших учеников интерната стал Салимхан Сабитов. Нынешний предприниматель попал в интернат, когда учился в четвертом классе. После Салимхан отучился в местном университете, устроился на работу, женился. В его семье появился маленький ребенок.

«В университете не было надобности в личном авто. Везде, где можно было принимать участие, я был первый. Но потом, когда создал семью, у нас появился ребенок, я понял, что автобус - это не очень комфортно. Он не всегда вовремя приезжает, надо долго стоять на улице. А такси - дорого. Получаешь зарплату и эти расходы существенно бьют по карману», - говорит Салимхан Сабитов.

Однажды в департаменте по делам госслужбы была организована общественная приемная, где Салимхан спросил про возможность открытия автошколы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Петропавловске. Позже была организована диалоговая площадка с участием специалистов СпецЦОНа и руководителей автошкол.

«Они заявили, что мой проект нерентабельный. Якобы к ним никто с этой просьбой не обращался, а из-за одного человека переоборудовать автомобили они не хотели. Однако мне сказали, что если я найду финансирование, то они будут в дальнейшем содействовать и всячески мне помогать. Так потом и получилось», - рассказывает наш герой.

В 2018 году в алматинском филиале Ассамблеи народов Казахстана проходил конкурс социальных проектов, где Салимхану предложили попробовать свои силы. Он написал проект и отправился в южную столицу покорять новые горизонты.

«Этот конкурс назывался «Новая волна 100+». Среди 32 участников члены жюри выделили всего четверых. Среди них был и я. Для того, чтобы окупить проект я предложил обучать не только людей с инвалидностью, но и здоровых людей. Я заметил, что многие мои знакомые с осторожностью относятся к станциям технического обслуживания и хотят научиться сами ремонтировать свое авто», - отметил Салимхан.

Во время подведения итогов к Салимхану Сабитову подошел член жюри - меценат из Алматинской области, который его похвалил и сказал, чтобы он не бросал это дело и обязательно продвигал идею дальше. Состоятельный мужчина пообещал, что если молодому бизнесмену будет нужна помощь, он будет готов ее оказать. На реализацию проекта парню выдали два миллиона тенге.

«Эта встреча меня очень сильно вдохновила. Спустя неделю меня пригласили в город Нур-Султан, чтобы я поделился своим опытом на встрече, посвященной проблемам людей с инвалидностью. Там я познакомился с другим бизнесменом, он предложил помощь в реализации проекта, но на тот момент, деньги у меня уже были и я от них отказался», - заявляет предприниматель.

Тогда бизнесмен меценат предложил ему подарить личный автомобиль. Новую «LADA Granta» покупали прямо с завода в Усть-Каменогорске, а потом переоборудовали в Челябинске. Новость о победе Салимхана разлетелась, и руководитель местной автошколы г. Петропавловска предложил свое помещение для занятий особенных курсантов.

«Внезапно пришли на помощь люди, которых я никогда не знал. Почти сразу я договорился с преподавателем по ПДД и нанял инструктора по вождению. Когда я нанимал педагогов, я сразу говорил, что это люди с инвалидностью. У всех свои ограничения, поэтому я не хочу, чтобы инструкторы грубили. Они должны быть спокойны и компетентны для того, чтобы ребята не испугались и не ушли в себя», - пояснил руководитель автошколы.

Первыми курсантами стали выпускники школы Шакшакбаева. По словам руководителя автошколы, были сложные моменты. Например, не все люди с инвалидностью смогли пройти медицинскую комиссию. У всех - разные заболевания и диагнозы. Члены медкомиссии боялись брать на себя ответственность и в случае непредвиденной ситуации быть уволенными.

«Я сам два года не мог получить водительские права, - заявляет Салимхан Сабитов. - У меня самого были проблемы. Когда в первый раз проходил медицинскую комиссию, мне сказали, извини, у тебя работает только одна левая рука и левая нога, а правая нога и правая рука не работают. Мне отказали.

Я отношусь ко второй группе инвалидности, которая предполагает, что люди обслуживают сами себя. Я ужин готовлю сам, одеваюсь сам. Почему мне нельзя ездить за рулем? На тот момент я уже открыл автошколу, и меня уже в городе многие знали. Члены комиссии предложили снова пройти медкомиссию и дали разрешение. Радости не было предела».

За два года в петропавловской автошколе «Равные права» прошли обучение 28 человек, из них семь человек с инвалидностью. Да и сам Салимхан стал уверенным водителем. Большую заинтересованность в его услугах проявили люди без инвалидности, которые просят его научить уверенности за рулем.

«На время пандемии обучение в автошколе приостановилось. Иногда ко мне обращаются знакомые, которым страшно водить автомобиль. Это нормальное чувство, которое можно перебороть. Я помогаю ребятам. Часто даже денег за это не беру. Другой вопрос к нашему обществу. Многие водители не терпеливы, только увидят зеленый свет и сразу давят на газ», - рассказывает наш герой.

На своем автомобиле Салимхан Сабитов уже совершает длинные путешествия. Из Петропавловска он доезжал до Нур-Султана и обратно. Сейчас мечтает объездить всю страну. Из-за эпидемиологической обстановки эти планы пока отложены. Хотя желающих с ним встретиться и поучиться вождению хватает. Заявки поступают из разных регионов страны, ведь эта автошкола для людей с инвалидностью первая и пока единственная в Казахстане.

Дина Кауменова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.