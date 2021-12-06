Нелёгкий путь. Как психологи помогают детям стать успешными и счастливыми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждому родителю хочется видеть своего ребенка уверенным в себе, активным, жизнерадостным и счастливым. И как важно, чтобы в их самостоятельной жизни все было хорошо, чтобы их уважали и они были достойными членами общества, в котором живут. О том, как развить лидерские качества у детей с особыми образовательными потребностями, рассказывает психолог, ментор проекта Samgau UPSHIFT Эльмира Алиева. С детьми, у которых есть трудности в развитии, она работает больше 10 лет.

«У меня ещё есть диплом по клинической психологии. Это дает возможность работать с детьми, которые имеют сложности в развитии и нарушения мозговой структуры. С 2011 года я являюсь идейным организатором фестиваля «КРАСНОЕ ЯБЛОКО АЛМАТЫ – СИМВОЛ КРЕПКОЙ И СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ». В рамках него проходят всевозможные благотворительные встречи, праздники, мероприятия, концерты. В программу входит работа с детьми разного плана и дети могут быть разные. В основном, это дети с особыми образовательными потребностями, с разными диагнозами. Это и ДЦП, аутизм, нарушение слуха, зрения, дети, которые имеют серьезные отставания в развитии, а также дети-сироты», — рассказывает Эльмира.

Как фестиваль «Красное яблоко» может помочь в развитии лидерских качеств у детей? Как рассказывает Эльмира Максутовна, эксперты, которые наблюдают за такими мероприятиями, видят, что дети испытывают положительные эмоции. Подготовка к фестивалю имеет большое значение в энергетическом плане. Вся нейронная система, которая притормаживает работу мозга - наполняется позитивом. Когда дети испытывают такую большую радость и переживания - это способствует динамике их развития.

«В рамках подготовки к фестивалю дети имеют желание выступить, исполнить любимую песню, номер, выйти на сцену в красивом наряде. Взрослые готовят подарки, знаки внимания, грамоты. Но ценность мероприятия не в том, что ребенок, испытывая трудности, вышел на сцену, а в том, что нам важно донести, что каждый ребёнок имеет право на счастливое детство и мы формируем такое отношение, чтобы ребёнок мог порадоваться, приобрести новые навыки, исполнить мечты, что-то реализовать» - говорит Эльмира Алиева.

В этом году Эльмира Максутовна стала ментором проекта Samgau UPSHIFT, молодежной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства труда и социальной защиты населения РК. В Казахстане она реализуется в партнерстве с Сообществом молодежных работников. Программа направлена на развитие и укрепление жизненных навыков подростков и молодежи для создания инновационных социальных проектов с особым вниманием к наиболее уязвимым подросткам. Кроме того, проект предоставляет молодым людям поддержку и руководство в процессе реализации собственных бизнес-идей.

«Для меня это новый опыт, это близко моей философии работы с детьми, чтобы они могли развиваться в любом направлении. Я бы хотела сказать спасибо руководителям Samgau. Это они сподвигли меня на идею, чтобы наши дети, которые нуждаются в помощи, имеют особые образовательные потребности и которые не любят коммуницировать - готовили проекты. Если в школе дети занимаются этим с научным подходом, то здесь они реализуют свои идеи и решают проблемы по собственному усмотрению», - делится Эльмира Алиева.

В рамках проекта Samgau Эльдар Гребнев из Алматы, который сам перемещается только на инвалидной коляске, решил из обычного самоката сделать средство передвижения, на котором могли бы кататься мамы с колясками, дети на инваколясках. Идея Эльдара осуществилась. Благодаря поддержке наставников мальчик с ДЦП соорудил и получил такой самокат. И, сидя на инвалидной коляске, он стал самостоятельно ездить на электросамокате, управляя кнопкой.

«Он сам перемещается без помощи взрослых. И здесь большая благодарность родителям, которые помогают своим детям в реализации мечты» - говорит ментор.

«Samgau - очень интересный проект, я узнал много нового, появились друзья. Я рад, что у меня была такая возможность поучаствовать в нём» - поделился своими впечатлениями 14-летний Эльдар Гребнев.

Вот ещё пример, когда ребенок становится лидером.

«Даниил Ким - уникальный ребёнок. Когда представитель ЮНИСЕФ познакомился с ним, он назвал Даниила гением. У него серьезная форма ДЦП. Мальчик очень отзывчивый и добрый. Он помогает детям создавать каналы на Ютуб. И в рамках этого проекта он загорелся идеей очистки воздуха угольным фильтром. Благодаря финансовой поддержке Samgau, Даниил приобрёл угольный фильтр и его установили в реабилитационном центре, где молодой человек занимается. Дети дышат чистым очищенным воздухом. У них не болит голова, чувствуют себя комфортно, и тем самым он внёс вклад в защиту экологии» - говорит Эльмира Максутовна.

«Мне понравилось придумывать проекты с командой и делать их. Мне понравилось, что каждый мог выразить свои мысли, высказать свои идеи. В дальнейшем ещё буду участвовать в таких проектах,» - рассказал Даниил Ким.

Психологи подчеркивают, что, преодолевая трудности, не боясь делать что-то новое - дети становятся лидерами своей жизни, своей семьи. Они перестают стесняться, избавляются от своих комплексов. Когда они общаются со сверстниками они хорошо коммуницируют, входят в контакт. Творческая реализация помогает им становиться независимыми, счастливыми и уверенными.

Дана Кауменова

*Фото предоставлены ментором проекта Samgau UPSHIFT Эльмирой Алиевой

* Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.