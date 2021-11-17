Отжали, доили, пинали: как буллинг мешает жить и учиться казахстанским детям и подросткам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дети - цветы жизни. Эта прописная истина известна всем от мала до велика. Тем серьезнее и актуальнее проблема буллинга и кибербуллинга детей и подростков в современном мире. Ситуация осложняется появлением новых информационных технологий, которые, будучи изначально призваны служить благому делу, тем не менее, к сожалению, в недобрых руках могут стать вредоносным и опасным орудием. Подробнее – в материале Даны Кауменовой.

ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ?

КТО НА СЛАБОГО?

Впервые о термине «буллинг» заговорили в начале прошлого века за рубежом, если быть точнее, то в Англии. Буллинг или травля – это агрессивное поведение, направленное на причинение определенному человеку физического или эмоционального вреда. В случае с детьми и подростками последствиями буллинга могут стать не только трудности в учебе и выстраивании отношений со сверстниками, но и устойчиво пониженная самооценка, депрессивные расстройства, неврозы, вплоть до стойких и тяжких форм, которые могут сохраниться на многие годы. Основная опасность буллинга кроется в том, что жертва доводится до психически нестабильного состояния, которое может закончиться самоубийством или нападением на своих одноклассников.

С появлением информационных технологий в обиход вошло также понятие кибербуллинга – травли или угроз, которые жертва получает в интернете, через сообщения в социальных сетях и чатах. Также угрозы и сообщения, высмеивания, сплетни и слухи, личные фотографии могут быть опубликованы в открытом доступе. Эти публикации получают большой охват аудитории, и оскорбления в любой момент могут из виртуального пространства переместиться в реальное. Согласно данным ЮНЕСКО, около 12% молодых людей в возрасте от 9 до 16 лет во всем мире сталкиваются с кибербуллингом.

В ЮНИСЕФ отмечают, что половина школьников во всем мире в возрасте от 13 до 15 лет (около 150 миллионов детей) испытывали насилие со стороны сверстников на территории школы и за ее пределами. В гендерном разрезе девочки чаще становятся жертвами психологических форм издевательств, а мальчики имеют более высокий риск быть подверженными физическому насилию и угрозам.

«Образование является основой для создания мирного общества, но, тем не менее, для миллионов детей во всем мире школа не является безопасным местом. Ежедневно ученики сталкиваются с многочисленными опасностями, в том числе с драками, а также давлением присоединиться к группировкам, запугиванием – как лицом к лицу, так и в интернете, насильственной дисциплиной, сексуальными домогательствами и вооруженным насилием. В краткосрочной перспективе это влияет на их обучение, а в долгосрочной - может привести к депрессии, стрессу и даже суициду. Насилие – незабываемый урок, который ни один ребенок не должен проходить», – считает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

БУЛЛИНГ В КАЗАХСТАНЕ

Проведя совместно с партнерами в Казахстане оценку насилия в отношении детей в ЮНИСЕФ выявили, что школьный буллинг в республике также является серьезной проблемой – среди детей, принявших участие в анкетировании, 66% столкнулись со школьным насилием и дискриминацией. При этом 63% детей стали свидетелями насилия и дискриминации, 44% – были жертвами и 24% – совершали акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе. Вместе с тем треть школьников, ставших свидетелями буллинга, не рассказали никому о происшествии.

«Ботан, фрик, жируха... Дети находят «чучело« и начинают травить за непохожесть. А почему так происходит? Наше общество крайне терпимо к насилию, и дети растут в культуре агрессивного поведения взрослых: дома, на улице, в общественных местах», - считает социальный работник, психолог Елена Норакидзе.

По мнению экспертов, проблема может быть решена только общими усилиями детей, родителей и представителей школ при поддержке центральных и местных исполнительных органов. Необходимо наличие четких правовых основ и нормативных положений, а также создание системы оповещения и регистрации всех случаев насилия как среди учеников, так и со стороны сотрудников школы в отношении детей.

«К сожалению, бывают случаи, когда зачинщиками травли являются учителя. Они могут оказывать психологическое давление, говорить при всем классе обидные для ребенка слова и даже прямые оскорбления, подавая это как часть воспитания. Такое отношение негативно отражается на психологическом состоянии ребенка. Так учитель может сам стать агрессором или дать сигнал остальному классу, что и другие могут также неуважительно обращаться с конкретным учеником. И дети начинают травить именно этого ребенка», – отмечает юрист, координатор антибуллинговой программы «Street Law Kazakhstan» Халида Ажигулова.

Эксперты подчеркивают, что в таких ситуациях взрослые не должны отстраняться по принципу «дети должны сами разобраться» и занимать позицию наблюдателя. Напротив, их задача – создавать в школах нетоксичную и экологичную среду.

Детский психолог Ольга Мустафина подчеркивает, что в помощи нуждается не только жертва травли, но и ее зачинщик, поскольку такое агрессивное поведение говорит о недостатке внимания у ребенка. В целом опыт буллинга деструктивен и приводит к огрублению чувств, разрушению механизмов выстраивания доверительных, теплых и близких отношений с людьми.

«Это происходит, если у ребенка не хватает безусловной любви и поддержки. Если родитель будет включен, то и ребенок будет чувствовать поддержку, теплоту, любовь, и ему необязательно будет проявлять негативные агрессивные эмоции на своих одноклассников», – поясняет она.

«У нас в школе есть компания злых парней, у которых чешутся руки – им всегда надо кого-то избить, но чаще они выбирают себе жертву – ребят помладше, пинают их, заставляют таскать их рюкзаки или кидают в них баскетбольный мяч на школьном дворе...», – делится 13-летний Асхат.

«Два года меня и мою подругу «доили» старшеклассницы. Угрожали отпинать за школой, рассказать про нас придуманные плохие вещи и якобы взамен на молчание все время просили с нас деньги, отбирали косметику. Когда у Аяны «отжали» сотку, мы рассказали родителям«, – рассказывает Дана, которой тоже 13 лет.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, из-за буллинга ежегодно совершают попытку суицида несколько сотен детей.

«В одной из школ нашей страны 12-летние школьники систематически «троллили» своего одноклассника за то, что он не умел играть в футбол. Несколько игр футбольной команды были проиграны, вина была взвалена на этого одноклассника за его плохую игру. Насмешки всего класса над этим одноклассником за плохую игру в футбол привели к тому, что мальчик покончил жизнь самоубийством», – сообщил первый заместитель главы МВД Марат Кожаев.

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ!

Как пояснили в Министерстве образования и науки Казахстана, в республике ведется работа по правовому закреплению понятия буллинга. С этой целью депутатами мажилиса парламента были инициированы поправки в законодательство по вопросам защиты прав ребенка.

В частности законопроектом предлагается ввести понятие травля (буллинг) в законы «О правах ребенка« и «Об образовании«. Также в закон «О правах ребенка« будут внесены дополнения, предусматривающие введение права ребенка на защиту от травли, а законом «Об образовании« уполномоченный орган в области образования будет наделен новой компетенцией по разработке правил профилактики буллинга в образовательном процессе.

«Для всех школ будут существовать единые программы, методические пособия, которыми в обязательном порядке все школы должны будут пользоваться для того, чтобы правильно поддержать ребенка, правильно ему объяснить. Помогая одному ребёнку, учитывать интересы другого. Не задеть его чувства. Самое главное - не навредить, а помочь ребенку«, – говорит депутат мажилиса Динара Закиева.

Поправки были разработаны в апреле прошлого года и недавно направлены в правительство.

«Законопроект необходим, чтобы более эффективно защищать права детей и профилактировать ситуации, которые их нарушают. Например, в случае с буллингом, действующее законодательство содержит нормы об уголовной и административной ответственности за отдельные виды травли: за оскорбление, хулиганство, клевету, распространение информации о частной жизни. Однако это законодательство регулирует негативные последствия буллинга, когда вред ребенку уже причинен, но не сам процесс буллинга. Намного важнее не допустить случаев травли, чтобы избежать психологической или физической травмы«, – добавляет Халида Ажигулова.

Вместе с тем, дети и их родители всегда могут обратиться за помощью по телефону доверия 111, а в Telegram создан «Защитим детей вместе« с участием педагогов-психологов, директоров школ и представителей комитета по охране детей, которые обсуждают все известные случаи буллинга. Также для сообщений о фактах неэтичного поведения учителей был создан Telegram-чат «Bala qorgay« (»Защитим детей«).

В целом для предотвращения буллинга нужны усилия всех сторон – учителей, родителей и самих школьников. Как и в любой борьбе с негативным явлением, эффективнее профилактика и предупреждение школьного насилия. В данной ситуации можно обратиться к опыту других стран. Например, в Дании в школах проводится «парламентский день«, когда учащиеся могут открыто заявить об имеющихся проблемах и предложить способ их решения.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.