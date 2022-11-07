Звуки казахской домбры прозвучали на центральной площади Брюсселя

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На центральной исторической площади столицы Бельгии - города Брюсселя - выступили с короткой программой актеры театра казахских традиций и обычаев «Арлан жете» и исполнители этнической музыки «Хассак», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Совместный перформанс знаменитых «батыров» - рослых казахстанцев в красивых исторических костюмах и музыкантов «Хассак», привлек внимание жителей и многочисленных туристов на исторической площади Гран Плас.

Бельгийцы и гости Брюсселя смогли послушать казахскую музыку, сделать фото и видео с отечественными актерами.

Житель бельгийской столицы Феричел Юлиу поделился своими впечатлениями от выступления казахских артистов. По его мнению, перформанс весьма впечатлил присутствующих зрителей на Гран Плас.

«Этническая музыка казахского народа в исполнении сегодняшних артистов просто впечатляет. Мне удалось посетить вашу страну: два города - Алматы и Астану. Скажу откровенно, что Казахстан поразил меня своим гостеприимством, людьми и красивой природой. Поэтому я рад, что здесь, в центре Брюсселя и Европы, у людей высокий интерес к казахской культуре» - сказал Ф. Юлиу.



