Звонок на 103 стал временно недоступным в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау временно приостановили вызов на номер «103». Звонок на этот номер для вызова скорой медицинской помощи стал невозможен из-за неисправностей в автоматизированной системе «Комек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, с 8 часов утра 28 декабря из-за технических неполадок номер «103» не может принимать звонки. В кратчайшие сроки все технические недостатки системы будут устранены и служба «103» будет работать в обычном режиме.

«Просим жителей Атырауской области отнестись к возникшей ситуации с пониманием. И временно обращаться в экстренной ситуации по городским телефонам: 95-67-72; 95-67-67; 51-94-64; 30-63-00», - проинформировали в управлении здравоохранения.



