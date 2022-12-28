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    Звонок на 103 стал временно недоступным в Атырау

    28 Декабря 2022, 12:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау временно приостановили вызов на номер «103». Звонок на этот номер для вызова скорой медицинской помощи стал невозможен из-за неисправностей в автоматизированной системе «Комек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении здравоохранения, с 8 часов утра 28 декабря из-за технических неполадок номер «103» не может принимать звонки. В кратчайшие сроки все технические недостатки системы будут устранены и служба «103» будет работать в обычном режиме.

    «Просим жителей Атырауской области отнестись к возникшей ситуации с пониманием. И временно обращаться в экстренной ситуации по городским телефонам: 95-67-72; 95-67-67; 51-94-64; 30-63-00», - проинформировали в управлении здравоохранения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Атырау
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