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    Звонки с мобильных на справочный номер по пассажирским поездам стали бесплатными в РК

    16 Января 2023, 15:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года звонки на единый справочный номер по пассажирским поездам с мобильных телефонов стали бесплатными. Об этом говорится в ответе Премьер-Министр РК Алихан Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно работы справочной службы. Стоимость звонков на справочный номер «1433» с городских номеров составляет 0 тенге/мин, с мобильных - 25 тенге/мин. В настоящее время с целью повышения клиентоориентированности проводятся работы по усовершенствованию услуги «Справочная служба», а именно - с 2023 года звонки на справочный номер «1433» с городских и мобильных номеров будут бесплатными», - отметил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина дал разъяснения и касательно багажных перевозок.

    «В настоящее время функционирует 16 багажных отделений, а также прорабатывается вопрос по открытию 2 дополнительных (в Семее и Павлодаре). По состоянию на 1.01.2023 г. парк АО «НК «КТЖ» насчитывает 17 собственных и 4 арендуемых у сторонних организаций багажных вагонов. В целях решения вопроса дефицита багажных вагонов, как одним из наиболее оптимальных вариантов, рассматривается переоборудование пассажирских вагонов в багажные», - пояснил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Транспорт Связь, ТВ, IT Железная дорога
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