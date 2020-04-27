Звезды шоу-бизнеса участвовали в подготовке продовольственных корзин для нуждающихся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Активисты молодежного крыла «Jas Otan» продолжают помогать нуждающимся во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году 19 марта председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев объявил акцию «Біз біргеміз». Был создан специальный фонд, в рамках акции оказывается помощь малоимущим и многодетным семьям, пожилым людям. По республике было выдано по 50 тысяч тенге 155 тысячам семей, а также 20 тысяч - медикам в столице. В Нур-Султане около 5 тысяч семей получили продовольственные корзины», - отметил пресс-секретарь молодежного крыла «Zhas Otan» Ерсайын Амрин.

По его словам, начался второй этап раздачи продовольственных корзин нуждающимся.

«В каждой корзине имеются мука, сахар, макароны, рис, масло, соль, чай. Всего 14 наименований самых необходимых продуктов. Дистрибьютором этой работы стала торговая сеть «Магнум». Кроме того на средства фонда были приобретены 5 млн медицинских масок для городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В продовольственные корзины также были включены по 50 масок», - отметил спикер.

Доставку продовольствия осуществляет около 300 волонтеров.

Сегодня в подготовке продовольственных корзин приняли участие отечественные звезды шоу-бизнеса. В их числе Женис Сейдоллаулы, Маржан Арапбаева и Адиль Ахметов.

«Мы считаем свои долгом в такой трудный час оказывать помощь нуждающимся. Рады, что все вместе принимаем в этом деле участие. Сейчас ситуация улучшается. Самое главное - сохранять терпение и соблюдать все правила карантина, и мы победим эту болезнь», - отметил известный композитор, руководитель госорганизации «Қазақконцерт» Женис Сейдоллаулы.

Акция продлится до середины мая.



