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    Звезды мирового кино станут почетными гостями международного кинофестиваля в Ташкенте

    8 Сентября 2022, 21:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Имена звездных гостей раскрыли организаторы Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который пройдет 13-18 сентября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности. В числе названных знаменитостей такие гранды мирового кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп (онлайн), Тимур Бекмамбетов и многие другие.

    Всего Ташкентский кинофестиваль готовится принять около 500 деятелей киноискусства, актеров, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков, ученых киноведов из 40 стран мира. В программе кинофестиваля - Дни кино стран ШОС, мирового, документального, национального и ретрокино.

    Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, и стал ежегодным. Организатором кинофестиваля выступает Агентство кинематографии Узбекистана.

    Ранее Ташкентский кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Культура Узбекистан
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