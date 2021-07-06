Звезды казахстанской эстрады выступили на концерте «Есіл толқыны» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 5 по 7 июля проходит праздничный передвижной концерт «Есіл толқыны», посвященный Дню столицы и 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили организаторы, цель проводимого мероприятия - поздравить жителей и гостей Нур-Султана с Днем столицы, а также подарить праздничное настроение.
Праздничный концерт «Есіл толқыны» специально организован на пароходе по реке Есиль.
В концертной программе прозвучали песни в жанре эстрадном исполнении, а также музыкального наследия казахского народа. В мероприятии приняли участие Света и Канат Айтбаевы, Майра Ильясова, Арайлым Рахим, Парасат Отан, Алтынай Жорабаева, Асем Омарова, Дос, Диана Маева, Маржан Арапбаева и другие исполнители.
Отметим, что 7 июля состоится итоговый гала-концерт. Мероприятие организовано при поддержке акимата города Нур-Султана.