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    Звезды казахстанской эстрады выступили на концерте «Есіл толқыны» в столице

    6 Июля 2021, 23:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 5 по 7 июля проходит праздничный передвижной концерт «Есіл толқыны», посвященный Дню столицы и 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили организаторы, цель проводимого мероприятия - поздравить жителей и гостей Нур-Султана с Днем столицы, а также подарить праздничное настроение.

    Праздничный концерт «Есіл толқыны» специально организован на пароходе по реке Есиль.

    «Из-за карантинных ограничений мероприятие проходит на проходе по реке Есиль, чтобы горожане не собирались в одном месте в условиях пандемии. Артисты, художественные коллективы выступают на пароходе под названием «Астана». Программа концерта рассчитана на три часа. Все участники мероприятия получили вакцину против коронавируса. А кто не получил вакцину по состоянию здоровья, прошли ПЦР-тест», - прокомментировали организаторы концерта.

    В концертной программе прозвучали песни в жанре эстрадном исполнении, а также музыкального наследия казахского народа. В мероприятии приняли участие Света и Канат Айтбаевы, Майра Ильясова, Арайлым Рахим, Парасат Отан, Алтынай Жорабаева, Асем Омарова, Дос, Диана Маева, Маржан Арапбаева и другие исполнители.

    Отметим, что 7 июля состоится итоговый гала-концерт. Мероприятие организовано при поддержке акимата города Нур-Султана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Культура Дата День столицы Общество 30 лет Независимости
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