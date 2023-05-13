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    Звезды казахстанской эстрады и медийные личности сыграют в футбол в Караганде

    13 Мая 2023, 13:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шоу-матч по футболу пройдет на карагандинском стадионе «Шахтер». В игре примут участие звезды эстрады, блогеры и актеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На стадионе «Шахтер» 14 мая состоится шоу-матч по футболу с участием популярных исполнителей казахстанской эстрады и медийных личностей. Игра пройдет между командами ALASH и SD FAMILY.

    Звездный матч начнется в 16:00. Любители футбола смогу увидеть на поле участника группы «Ирина Кайратовна» Алдияра Жапарханова, актера Есентая Ниязбаева, экс-футболиста и владельца футбольного клуба SD Family Дидара Сыдыкбека, а также известного блогера Ерболата Жанабылова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Спорт Футбол Караганда
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