Звезды казахстанской эстрады и медийные личности сыграют в футбол в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шоу-матч по футболу пройдет на карагандинском стадионе «Шахтер». В игре примут участие звезды эстрады, блогеры и актеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На стадионе «Шахтер» 14 мая состоится шоу-матч по футболу с участием популярных исполнителей казахстанской эстрады и медийных личностей. Игра пройдет между командами ALASH и SD FAMILY.

Звездный матч начнется в 16:00. Любители футбола смогу увидеть на поле участника группы «Ирина Кайратовна» Алдияра Жапарханова, актера Есентая Ниязбаева, экс-футболиста и владельца футбольного клуба SD Family Дидара Сыдыкбека, а также известного блогера Ерболата Жанабылова.



