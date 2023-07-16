Звезды K-POP и B-BOYING выступят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 июля в театре «Астана Балет» состоится Фестиваль корейской культуры, во время которого зрители и гости смогут не только насладиться выступлением танцевальной B-Boying команды и K-Pop айдолов, но и принять участие в развлекательной программе, нацеленной на знакомство с культурой Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Программа мероприятия начнется в 16:00 на открытой площади перед зданием театра «Астана Балет», куда войдет дегустация корейского летнего десерта «бинсу», традиционных чаев и корейских угощений, таких как токпокки и такканчжон, традиционные игры, программа с наклейками-татуировками и т.д.

В 17:00 на сцене столичного театра начнется концертная часть мероприятия: зрителей ждет выступление танцевальной B-Boying команды JUSTEVEE CREW и музыкального K-Pop коллектива TRENDZ.

Команда JUSTEVEE CREW впервые была сформирована в 2017 году во главе с лидером Кан Гонуном. JUSTEVEE CREW – это не просто художественная группа, а креативная команда, которая самостоятельно занимается такими вещами, как выступления, обучение, производство контента, видео и планирование мероприятий. Обычно, танцевальную команду представляют лишь как людей, занимающихся только танцами. Команда показывает, что посредством танцев можно сделать гораздо больше, а также доказывает, что можно расширять границы деятельности творческого человека.

Группа TRENDZ сделала мощный старт своей дебютной песней «TNT (Truth&Trust)». Далее она выпустила песню с впечатляющим перформансом «Villain», песню о крике души в поисках ответов «WHO [吼]», песню, отражающую беззаботный шарм «CLIQUE», песню, содержащую образ пришедшего в замешательство запутавшегося странника «VAGABOND», песню с посылом надежды «NEW DAYZ» и т.д. Они продолжают свою непрерывную деятельность, показывая различные выступления, соответствующие званию «новых лидеров перформанса».

Совместно с Корейским культурным центром Посольства Республики Корея театр «Астана Балет» приглашает гостей и жителей столицы отпраздновать «Год культурного обмена между Республикой Корея и Республикой Казахстан 2022-2023» и «Год посещения Кореи».