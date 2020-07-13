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    Звезды индийского кино заразились коронавирусом

    13 Июля 2020, 10:48

    МУМБАИ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В Индии нарастают темпы распространения коронавируса - причем в разных слоях общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Так, в субботу COVID-19 был выявлен у суперзвезды Болливуда Амитабха Баччана, одного из самых титулованных актеров за всю историю индийского кино. Позднее о положительном тесте на коронавирус сообщил его сын - актер и продюсер Абхишек Баччан.

    А в воскресенье стало известно о заражении и его невестки - фотомодели и актрисы Айшварии Рай и 8-летней внучки. Все они были госпитализированы в больницу Мумбаи. Поклонники кинозвезд были потрясены заражением любимых актеров.

    Раджеш Кедар, водитель рикши: «Коронавирус очень быстро распространяется в Мумбаи, даже Амитабх Баччан заразился».

    Абдул Рауфф, поклонник Амитабха Баччана: «Мы смотрели его фильмы на протяжении нескольких поколений - моему деду, моему отцу и мне нравятся его фильмы».

    Индия занимает третье место по числу заражений - COVID-19 там заразились уже более 850 тысяч человек. Причем в последние дни распространение коронавируса достигло рекордных темпов - только за сутки инфекция была выявлена у почти 29 тысяч человек. Количество жертв приближается к 23 тысячам. В Индии развернута масштабная кампания по тестированию населения. При этом эксперты отмечают, что пик эпидемии пока не пройден.

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    Индия
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