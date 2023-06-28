Звезду Голливуда Кевина Спейси будут судить по обвинению в сексуальном насилии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В среду в королевском суде Саутуорка в Лондоне начинается суд над голливудским актером Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Процесс продлится четыре недели. Планируется, что Спейси будет лично присутствовать на каждом слушании. Его обвиняют по 12 эпизодам различной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

К началу первого заседания голливудский актер прибыл без опоздания в окружении своих адвокатов.

Председательствовать на процессе будет судья Марк Уолл. Защитник актера – Патрик Гиббс, адвокаты стороны обвинения – Кристин Эгнью и Шон Ричи.

Это не первое громкое дело, которое будет слушаться в районом суде Саутуорк. В апреле 2022 года здесь же за сокрытие активов был приговорен к 2,5 годам тюрьмы звезда тенниса Борис Беккер, а в июле 2014-го почти шесть лет получил по обвинению в педофилии британские телеведущий и портретист королевы Елизаветы II Рольф Харрис.

Суть обвинений

Обвинение против Кевина Спейси строится на 12 эпизодах сексуальных домогательств, непристойного поведения сексуального характера и сексуального насилия. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Официальная процедура рассмотрения была отложена, так как актер находился за пределами Британии.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Конец карьеры

Кевин Спейси вырос в Калифорнии, но более десяти лет прожил в Лондоне, заявив тогда, что этот город стал его вторым домом.

В 2014-2015 гг. он руководил лондонским театром «Олд Вик», актеры которого тоже жаловались на непристойное поведение худрука.

На волне движения #MeTo эти и другие обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры.

Кевин Спейси - двукратный обладатель премии «Оскар». Он снимался в таких фильмах как «Семь», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски» и «Малыш на драйве», а также в сериале Netflix «Карточный домик».

После того, как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм «Все деньги мира» срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в «Карточном домике».

В заключительном сезоне сериала Спейси уже не появился.

Первый суд комом

Процесс, который начинается сейчас в Лондоне, - третье уголовное дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Однако первые два актер сумел выиграть.

Летом 2019 года в суде штата Массачусетс слушалось дело о сексуальных домогательствах актера к 18-летнему парню на острове Нантакет в 2016 году.

Молодой человек, оказавшийся сыном известной телеведущей Хезер Анру, утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане, предварительно напоив его.

Однако дело развалилось, так как сторона защиты доказала многочисленные нарушения, допущенные стороной обвинения, вплоть до подтасовки улик.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса сняла с актера все обвинения.

В октябре 2022 года Кевин Спейси также выиграл суд в Нью-Йорке по иску о сексуальных домогательствах, поданном другим актером Энтони Рэппом.

Присяжные постановили, что Рэпп не смог доказать свои утверждения о приставаниях голливудской звезды.