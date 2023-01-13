Звездой Тик-Тока стала танцующая на морозе сотрудница коммунальной службы Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудница коммунальной службы стала популярной в Тик-Токе. В социальной сети появилось видео, где она танцует при сильном морозе возле снегоуборочной техники. Публикация набрала большие просмотры и множество комментариев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По ее словам, так она решила согреться во время сильного мороза, который уже больше недели свирепствует в Караганде. Тем самым, вызвала неоднозначную реакцию от пользователей интернета.

«Раньше я работала кондуктором в автобусе. Много общалась с людьми. Знаю, что им интересно. После сокращения устроилась в коммунальную службу города и с тех пор не жалею об этом. Я люблю в Тик-Ток выкладывать видео, связанное с моей работой», - сказала работник ТОО «Тазалык Эксперт» Асем Сембаева.

Как считает руководство коммунального предприятия, такие видео поднимают настроение людям. Правда, среди пользователей нашлись и негативные комментаторы. К ним специалисты «Тазалык Эксперта» уже привыкли.

«Наши сотрудники усиленно работают, несмотря на погодные условия и то, что много снега и морозы. Они не то, что для себя, а для поднятия настроения окружающих сняли это видео. Это говорит о том, что они отдаются работе, пританцовывают. У них может быть свой стиль работы, чтобы не замерзнуть. Они делают это от души», - добавил заместитель начальника эксплуатации ТОО «Тазалык Эксперт» Аскар Кусаинов.

Такие видео часто встречаются на просторах интернета. Как отмечают специалисты «Тазалык Эксперта», они уже не раз становились звездами популярных социальных сетей.

Фото скрин из видео



