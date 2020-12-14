Звездопад: земляне увидят до 120 метеоров в час

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В ночь пиковой активности одного из самых мощных в году звездопадов Геминиды земляне смогут увидеть до 120 метеоров в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Московского планетария, «условия наблюдения потока в 2020 году благоприятны. Луна в фазе, близкой к новолунию, отсутствует на ночном небе. При условии ясной погоды скорость потока Геминиды в ночь на 15 декабря может достигать 120 метеоров в час».

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря. Его радиант расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Согласно расчетам ученых, пик активности потока прогнозируется на 14 декабря в 03:50 мск. Лучшим временем для наблюдений астрономы называют время после полуночи 15 декабря.

«Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает полезной высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с», - пояснили ТАСС астрономы.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Phaethon. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.