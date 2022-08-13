Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • «Звездный ливень» года можно наблюдать в середине августа

    13 Августа 2022 01:07

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ– Яркий метеорный поток Персеиды - «звездный ливень» могут наблюдать жители всего Северного полушария Земли в ближайшие августовские ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Московского планетария.

    Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами.

    «Пик знаменитого летнего звездопада Персеиды состоялся в ночь с 11 на 12 августа, но и до конца августа при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту», - говорится в сообщении.

    Правда, условия наблюдения Персеид в 2022 году не самые благоприятные: в ночь максимума потока полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров.

    Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, звездопад наблюдают невооруженным глазом, главное условие - безоблачное небо.

    По прогнозам синоптиков, в южных областях Казахстана, в том числе и в Байконуре, до конца августа будет безоблачная погода, что позволит увидеть главный летний звездопад 2022 года.

    Наблюдать за метеорами надо над северо-восточным горизонтом неба.

    По прогнозу Международной метеорной организации (International Meteor Organization), ожидается до 100 метеоров в час.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    #Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китай успешно отправил в космос 16 новых спутников
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров