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    «Звездную» классификацию гостиниц обновят в Казахстане

    14 Июня 2021, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Классификацию гостиниц обновят в соответствии с международными требованиями в Казахстане. Об это сообщил председатель правления компании компании АО НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель компании, нужно привести в соответствие классификацию гостиниц с нынешними реалиями жизни.

    «Нынешняя система классификации устарела, ей около 20 лет. Она носит добровольный характер. Гостиницы сами выбирают, проходить ее или нет. Из-за того, что она устарела, проходить ее необходимости особо нет, мотивации нет, более того, нет ответственности за самовольное присвоение звездности мест размещения. Из-за этого возникает недоверие со стороны туристов, когда они видят, что объект в интернете соответствует четырем звездам, а по факту соответствует двум или еще хуже. В целом, эта система должна быть приведена в порядок. Мы изучили опыт разных стран - китайский, испанский, европейский. На сегодняшний день в партнерстве с ЮНВТО и Азиатским банком развития ведется работа по обновлению стандартов, и в ближайшее время казахстанские места размещения приобретут новую систему звездности, соответствующую международной практике», - сказал председатель Kazakh Tourism в ходе брифинга в СЦК.

    «Я думаю, что мы в ближайшее время увидим значительный эффект - прибавление не только туристов, но и объектов, инвестиционных проектов, новых мест размещения, придорожного сервиса. Появление инфраструктуры, конечно, большое достижение, но остается открытым вопрос качества сервиса, над чем мы планируем работать», - заявил Ержан Еркинбаев.

    Ранее в компании рассказали о плане по внедрению механизма субсидирования перелетов детей Kids go free.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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