Звезда балета Казахстана блистает на театральных подмостках мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне прошло 8 гала-концертов с участием ведущего солиста «Астана Опера» заслуженного деятеля Казахстана Бахтияра Адамжана в Милане, теперь артист готовится удивить публику других городов Италии, а также Франции и Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для ведущего солиста, пользующегося большой популярностью не только на родине, но и за рубежом, нынешнее лето началось с важных событий.

С 17 по 28 июня он блистательно выступал на вечерах гала-балета выдающегося танцовщика современности Роберто Болле в итальянском театре Арчимбольди в Милане. Вместе с ведущими солистами балета Сан-Франциско и Мариинского театра представил вниманию зрителей отрывки из балетов «Дон Кихот» Л. Минкуса и «Корсар» А. Адана.

- С Роберто Болле мы познакомились пять лет назад благодаря маэстро Луиджи Бонино. Тогда Луиджи приехал в наш театр, чтобы поставить спектакль «Собор Парижской Богоматери» в хореографии Ролана Пети, параллельно мы еще готовились к гала-концерту. Маэстро вошел в репетиционный зал и записал нашу подготовку на видео. Позже он показал это видео Роберто Болле и представил меня заочно, сказав: «В Казахстане есть такой артист балета, который обязательно должен выступать на твоем гала-концерте «Роберто Болле и друзья», это будет большим открытием для всех». Позже Роберто Болле обратился ко мне через социальную сеть и прислал приглашение на концерт. С этого и началось наше знакомство, – рассказал Бахтияр Адамжан.

С тех пор Роберто Болле не проводил ни одного концерта без участия нашего соотечественника, творческая дружба между ними крепнет из года в год. Стоит отметить, что получение приглашения на гала-концерты Роберто Болле – это подтверждение высокого мастерства артиста.

- Если ты не проявишь себя на его гала-концерте, не сохранишь должный уровень, то он прекратит сотрудничество, потому что его программы отличаются высоким качеством, Роберто уважает своих зрителей. Я очень благодарен ему за отзывчивость, за приглашения и возможность выступить на престижных сценах Италии», – отметил Бахтияр Адамжан.

Тур по Италии на этом не заканчивается: 21-22 июля два дня подряд Бахтияр Адамжан выступит в Римском оперном театре в спектакле «Собор Парижской Богоматери». Здесь звезда балета будет блистать на итальянской сцене в главной партии Квазимодо.

Также в этом месяце Бахтияра Адамжана ждут испанские зрители. Артист выступит в гала-балете «STARS GALA», который пройдет в главном театре города Аликанте. В этом гала-концерте ежегодно собираются большие профессионалы со всего мира. В гала-балете вместе с ведущим солистом «Астана Опера» на одной сцене выступают лучшие артисты Мариинского, Большого, Михайловского, театров, Берлинского, Венского государственного балета, Национального балета Нидерландов, а также других известных театров. Артисты подарят незабываемые впечатления испанской публике, которая тонко разбирается и высоко ценит балетное искусство. Здесь Бахтияр готовится представить Па-де-де из балета Риккардо Дриго «Талисман» и Па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни.

Гастрольные выступления по миру Бахтияра Адамжана продолжатся в августе в Австралии. Бахтияр ранее продемонстрировал свою безупречную технику на мировом шоу Ballet International Gala, которое проходило в январе-феврале в этой стране и поразило зрителей Зеленого континента. Теперь спустя несколько месяцев, ведущий солист «Астана Опера» и его партнерша по сцене – Шугыла Адепхан – вновь порадуют своих австралийских поклонников.

Ждут казахстанского артиста и в Каннах (Франция), здесь Бахтияра Адамжана можно будет увидеть 13-15 октября.

Приглашение Бахтияра Адамжана на балетные вечера и спектакли, которые проходят в разных уголках мира, еще раз доказывает, что он входит в число лучших танцовщиков мира.

Фото: astanaopera.kz