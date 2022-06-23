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    Звания и медали вручили актюбинским полицейским

    23 Июня 2022, 23:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К профессиональному празднику приказом министра внутренних дел были поощрены 29 актюбинских полицейских. Торжественное мероприятие прошло в департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По традиции заместитель акима области Жаксыгали Иманкулов, начальник департамента полиции Абай Жусупов, ветераны ОВД, руководители правоохранительных органов и родственники сотрудников полиции погибших при исполнении служебного долга возложили цветы к монументу сотрудникам ОВД и военнослужащим Нацгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.

    На торжественном мероприятии полицейских поздравил заместитель акима области Жаксыгали Иманкулов.

    «Служить в полиции - большая честь для каждого гражданина. Вы неукоснительно выполняете свои обязанности, обеспечиваете общественный порядок и безопасность. Хочу выразить огромную благодарность всем за вашу добросовестную службу», - сказал Ж. Иманкулов.

    Начальник ДП Актюбинской области полковник полиции Абай Жусупов также поздравил ветеранов ОВД, Национальной гвардии и личный состав с 30-летием казахстанской полиции. Поздравляя личный состав и ветеранов ОВД с профессиональным праздником, он пожелал им успехов в решении возложенных на сотрудников ответственных задач по обеспечению стабильности и укреплению правопорядка.

    Затем приказом министра внутренних дел РК было поощрено 29 актюбинцев, в том числе 4 полицейским было присвоено звание досрочно, еще 4 сотрудникам были присвоены звания на ступень выше, 4 сотрудникам были вручены медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», еще четверо были награждены нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» 1-й степени.

    Родственникам сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, была оказана материальная помощь через фонд социальной поддержки сотрудников ОВД.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Дата МВД РК
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