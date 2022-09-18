Звание «Почетный гражданин города» получили десять алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил горожан с Днем города и наградил званием «Почетный гражданин города Алматы» 10 жителей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В число награжденных вошли Талапкали Абишевич Измухамбетов – государственный и общественный деятель, кандидат медицинских наук, заслуженный работник Республики Казахстан. Почетный член Национальной медицинской ассоциации, отличник здравоохранения СССР.

Меруерт Каратаевна Утекешева – известная советская и казахстанская актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахской ССР.

Алтынбек Коразбаевич Коразбаев – советский и казахстанский композитор, певец, педагог. Заслуженный деятель искусства Казахской ССР. Народный артист Казахстана.

Асылы Алиевна Осман – известный общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана. Ученый, профессор. Член-корреспондент НАН РК. Заслуженный деятель Казахстана.

Журсин Молдашулы Ерманов – поэт, публицист. Заслуженный деятель Казахстана.

Зинаида Леонтьевна Федотова – государственный и политический деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан.

Кайырлы Уатаевич Жонкабаев – ветеран Великой Отечественной войны, солдат Панфиловской дивизии.

Орынша Карабалина – учитель, историк. Заслуженный деятель РК.

Купесбай Оразбаевич Жампиисов – государственный и общественный деятель, капитан 1-го ранга в отставке, военный моряк.

Любовь Владимировна Нысанбаева – заслуженный архитектор, президент Союза градостроителей Казахстана.

«Сегодня для меня особая честь впервые награждать людей, кто вложил свою душу, труд, любовь и всего себя в развитие нашего Алматы. Позвольте продолжить ежегодную традицию и вручить звание «Почетный гражданин города Алматы» достойным жителям», - сказал в своей поздравительной речи аким Алматы Ерболат Досаев.

Кроме почетного звания, награжденные получили денежные сертификаты на миллион тенге.



