Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Звание «Почетный гражданин города» получили десять алматинцев

    18 Сентября 2022, 15:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил горожан с Днем города и наградил званием «Почетный гражданин города Алматы» 10 жителей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В число награжденных вошли Талапкали Абишевич Измухамбетов – государственный и общественный деятель, кандидат медицинских наук, заслуженный работник Республики Казахстан. Почетный член Национальной медицинской ассоциации, отличник здравоохранения СССР.

    Меруерт Каратаевна Утекешева – известная советская и казахстанская актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахской ССР.

    Алтынбек Коразбаевич Коразбаев – советский и казахстанский композитор, певец, педагог. Заслуженный деятель искусства Казахской ССР. Народный артист Казахстана.

    Асылы Алиевна Осман – известный общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана. Ученый, профессор. Член-корреспондент НАН РК. Заслуженный деятель Казахстана.

    Журсин Молдашулы Ерманов – поэт, публицист. Заслуженный деятель Казахстана.

    Зинаида Леонтьевна Федотова – государственный и политический деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан.

    Кайырлы Уатаевич Жонкабаев – ветеран Великой Отечественной войны, солдат Панфиловской дивизии.

    Орынша Карабалина – учитель, историк. Заслуженный деятель РК.

    Купесбай Оразбаевич Жампиисов – государственный и общественный деятель, капитан 1-го ранга в отставке, военный моряк.

    Любовь Владимировна Нысанбаева – заслуженный архитектор, президент Союза градостроителей Казахстана.

    «Сегодня для меня особая честь впервые награждать людей, кто вложил свою душу, труд, любовь и всего себя в развитие нашего Алматы. Позвольте продолжить ежегодную традицию и вручить звание «Почетный гражданин города Алматы» достойным жителям», - сказал в своей поздравительной речи аким Алматы Ерболат Досаев.

    Кроме почетного звания, награжденные получили денежные сертификаты на миллион тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Дата Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
    Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
    Павлодарский школьник нашел медаль фронтовика, а поисковики – родных солдата
    Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров