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    Звание почетного профессора Назарбаев Университета присудили Президенту Сингапура

    23 Мая 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Звание почетного профессора Назарбаев Университета присудили Президенту Сингапура Халиме Якоб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая с лекцией для казахстанских студентов, президент Сингапура Халима Якоб подняла вопрос религии. Она отметила, что в Сингапуре существуют различные религиозные, этнические группы.

    «Мы верим в то, что каждый человек может выбирать ту или иную религию или конфессию, которая является для них наиболее важной и приемлемой. Каждый человек имеет право на выбор своей веры. Очень часто мы объединяем религиозных лидеров в одном месте, где они могут обменяться своим опытом. Буквально недавно запустили программу чемпионов «Гармония», в которой участвуют неправительственные организации. Цель данной инициативы – стать чемпионами в межконфессиональной гармонии», - сказала на лекции в Назарбаев Университете Халима Якоб.

    Президент Сингапура также привела в пример опыт Казахстана в продвижении многорелигиозного, многоконфессионального диалога. Казахстан проводит Съезд лидеров мировых традиционных религий на протяжении 10 лет. По ее словам, подобная конференция проводилась и в Сингапуре в 2019 и 2022 годах.

    «В рамках программ сотрудничества Сингапура у нас также установлены очень хорошие партнерские взаимоотношения в таких областях, как гражданская авиация, финансы и многое другое. Хочу поблагодарить вас за приглашение. Это не просто моя личная вам благодарность. Это знак того, что существуют партнерские взаимоотношения между Казахстаном и Сингапуром. Мы вместе с вами строим более светлое и процветающее будущее для подрастающих поколений», - обратилась к слушателям лекции Халима Якоб.

    После завершения лекции Президенту Сингапура присудили звание почетного профессора Назарбаев Университета.

    Напомним, что Президент Сингапура Халима Якоб выступила с гостевой лекцией в Назарбаев Университете. Политик прочитала лекцию на тему «От Города-льва до Великой Степи».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Астана Образование Вузы
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