Зульфия Сулейменова приняла участие в масштабных пожарно-тактических учениях в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках рабочего визита в Восточный Казахстан приняла участие в масштабных пожарно-тактических учениях, оценила реагирование служб гражданской защиты на чрезвычайные ситуации природного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Учения прошли в лесной зоне в селе Черемшанка Глубоковского района под руководством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Е. Нурбаева.

В мероприятии приняли участие силы ДЧС ВКО, сотрудники лесных хозяйств и природного заповедника, воинской части № 5518 Национальной Гвардии РК, подразделений «Казавиалесоохраны», Центра Медицины катастроф, волонтеры. Всего: 51 единица техники и 190 человек, вертолет «МИ-8».

По легенде, на территории Черемшанского лесного хозяйства в результате сухого грозового разряда загорелась лесостепная территория. Огонь быстро распространился и перешел в верховой пожар. Ситуацию осложнял ветер, составляющий 12-14 м/с и пятый - самый высокий класс пожарной опасности.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Черемшанского лесного хозяйства, проведя разведку, установили, что есть угроза расположенному поблизости селу. Незамедлительно осуществляется марш группировок сил и средств в зону чрезвычайной ситуации.

В целях безопасности организована эвакуация населения поселка местными исполнительными органами на автомобилях «Вахта». Руководитель тушения пожара организует локальный штаб пожаротушения и определяет 5 участков по тушению. Сотрудники 6 лесных хозяйств и природный заповедник прокладывают минерализованную полосу, которая защитит от распространения огня и одновременно тушат кромку пожара.

Сотрудники Службы пожаротушения ДЧС ВКО и воинской части № 5518 Национальной гвардии РК борются с огнем с помощью автоцистерн, ранцевых лестных огнетушителей и хлопушек. Для оперативности на помощь пребывает вертолет МИ-8 РГКП «Казавиалесоохрана» с водосливным устройством и осуществляет с неба тушение огня. Десантировавшиеся подразделения производят атаку с целью недопущения огня на лесные культуры, при помощи ранцевых огнетушителей.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра Глубоковского района обеспечивают участников тушения пожара питанием и питьевой водой.

Врачи ВК филиала «Центра медицины катастроф» МЧС РК развернули 2 мобильных госпиталя по оказанию первой помощи пострадавшим.

Непростая и многочасовая схватка с огнем, усилия спасателей, лесников, военных и местных исполнительных органов позволили полностью остановить огонь на площади 150 га.

Все условия проведения таких учений, приближены к реальной ситуации. Тренировки позволяют оценить готовность подразделений ЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов к возникновению природных пожаров. Наращивание сил и средств шло в соответствии со складывающейся обстановкой и согласно планам привлечения сил и средств.

Проведение таких масштабных тренировок позволило личному составу гражданской защиты и спасателям, авиалесоохраны, лесникам отточить свое мастерство в тушении лесных и степных пожаров с учетом угрозы населенным пунктам.