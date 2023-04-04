Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Зульфия Сулейменова переназначена министром экологии и природных ресурсов

    4 Апреля 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Сулейменовой З.Б.

    Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Президент Республики Казахстан К. Токаев

    Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

    № 179

    Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

    Трудовая деятельность: научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года); заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021); консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

    С января 2023 года - министр экологии и природных ресурсов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Экология Назначения Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами