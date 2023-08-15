Зульфия Сулейменова объяснила нехватку поливной воды в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова объяснила нехватку поливной воды в Жамбылской области. По ее словам, наше сельское хозяйство требует много воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация действительно критическая, но здесь следует отметить, что вегетационный период сам по себе уже практически закончился. Мы еще в июле говорили, что если ситуация с таянием ледников не изменится и не будет интенсивного таяния, более высокой приточности, мы будем поэтапно делать приоритизацию по сельхозкультурам», - сказала в кулуарах Правительства Зульфия Сулейменова.

По ее словам, по большинству сельхозкультур процесс приоритизации завершен.

«Единственное, остается вопрос по сахарной свекле. Она является очень водоемкой, фактически мы должны ее поливать до октября. Она требует очень много воды. Поэтому ситуация сложилась не только из-за того, что у нас очень маловодный период, но и потому что у нас водоемкое сельское хозяйство», - добавила министр экологии.

С начала вегетационного периода этого года жамбылские фермеры ощущали нехватку поливной воды. В начале августа проблема дефицита воды стала наиболее острой. Под угрозой оказались посевы в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском, Рыскуловском районах, из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища под угрозой тысячи гектаров посевов лука и сахарной свеклы.